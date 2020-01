A menos de tres semanas de las elecciones, no hay muchas luces sobre sus posibles resultados, más allá de un par de grandes rasgos. Esto en parte por la cantidad de ciudadanos remisos a darle una opinión positiva a las encuestadoras. Lo cual introduce elementos de secreto y de sorpresa en el desenlace, que quizás no se atenúen más adelante en la campaña, y recién estallarán al día siguiente.

De otra parte ya no hay tiempo suficiente para campañas que modifiquen el clima de desidia. Los partidos no tienen, o no quieren distraer, recursos publicitarios de impacto. Con pocas modificaciones, la relación entre popularidades de los candidatos que estamos viendo, o más bien sospechando con un mínimo de asidero, probablemente es con la que llegarán a la jornada de votación.

Podemos asumir que sabemos que dos o tres listas llegarán en la delantera, pero el orden en que lo harán es una incógnita. Todavía hay algunos días para que aparezcan encuestas más convincentes que las conocidas, por una mayor cercanía a la fecha final y por una reducción del número de los indiferentes. También habrá algo más de información de las regiones.

Esta situación a su vez está llevando a los especialistas a predecir cifras particularmente altas de abstención, voto en blanco y viciado. En una posible votación dispersa, el orden de llegada de los candidatos en cada lista tendrá mucho de inesperado. Son muy pocos los candidatos favorecidos por su representación emblemática de una agrupación.

Debemos suponer que la dinámica de la campaña electoral se va a reflejar en la recepción de los resultados. Es decir que el nuevo Congreso va a partir con un cierto problema de relaciones públicas que tendrá que remontar. Pues si no parece esperarse mucho de la elección misma, es casi cierto que se deseará mucho del Congreso que resultará de ella. Incluso se le exigirá demasiado.

En otras palabras, el Congreso 2020-2021 inevitablemente va a prolongar en parte la tradición antilegislativa y el esquema intensamente confrontacional que marcan estos últimos años. Revertirlo puede resultar una titánica tarea de relaciones públicas. En realidad ya llegar a ese hemiciclo para muchos habrá sido un esfuerzo intensamente cuesta arriba. En eso están.