Veintisiete ciudadanos de Lima Metropolitana tendrán la posibilidad de formular una pregunta directamente a los candidatos al Congreso de la República, en uno de los tres debates electorales que programó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Para tal fin, los interesados deben ingresar al portal Voto Informado (https://votoinformado.jne.gob.pe) y llenar un formulario con sus datos personales, incluyendo la pregunta que quieren plantear a los postulantes. El plazo de inscripción vence el martes 7 de enero.

PUEDES VER Elecciones 2020: esto es lo último sobre los miembros de mesa y los locales de votación que ha designado la ONPE

El elector podrá expresar directamente su inquietud en la secuencia 'Pregunta Ciudadana' de los debates que se realizarán en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, los días 12, 16 y 19 de enero.

El Jurado Nacional de Elecciones informó que las 27 preguntas seleccionadas serán divididas en tres grupos de nueve, para ser formuladas por sus propios autores durante las tres fechas señaladas.

Según se conoció, en cada fecha intervendrán postulantes de siete partidos. Para tal fin, este lunes a las 10:30 a.m. se realizará en la sede el JNE el sorteo de los días en que les tocará intervenir a cada una de las organizaciones políticas.

Si bien no es la primera vez que el ente electoral promueve la participación ciudadana, lo nuevo en esta jornada es que las preguntas no serán grabadas, sino el elector será invitado a asistir al debate y expresará su pregunta personalmente.

Filtros

La directora de Educación y Formación Cívica Ciudadana del JNE, Milagros Suito, refirió que para la elección de los ciudadanos habrá un proceso previo de filtro de las interrogantes.

Serán retiradas las preguntas que no cumplan con los criterios establecidos, tales como: no contener insultos ni agravios, no ser preguntas personales, entre otros; y luego serán agrupadas por temas.

PUEDES VER Elecciones 2020: Defensoría supervisará proceso para garantizar transparencia

Posteriormente, con participación de instituciones aliadas, el JNE procederá a realizar una evaluación de la calidad de las interrogantes, según la relevancia coyuntural y también en función a la idoneidad en la formulación.

Milagros Suito dijo que también tendrán en cuenta criterios como la representatividad de las zonas de Lima, la paridad de género, así como la participación de los jóvenes.

En el resto del país, los debates electorales se realizarán durante los días 13, 14 y 15 de enero. Las jornadas concluirán el sábado 18 en el Callao.

PUEDES VER Observadores de la Unión Europea visitan sede de la ODPE Arequipa

Fomenta participación

El especialista en temas electorales José Manuel Villalobos consideró que el mecanismo impulsado por la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica del JNE es una forma de fomentar la participación ciudadana.

Recalcó que el formato del debate ha sido aprobado por los partidos que suscribieron el pacto ético. “Ahí se han puesto de acuerdo en la temática de las preguntas. El Jurado Nacional de Elecciones no las impone. Pero para el público se ha puesto una pregunta abierta”, destacó Villalobos.

Verifican material electoral

- El Jurado Electoral Especial de Lima Centro verificó ayer el material electoral que será enviado al extranjero para los comicios del 26 de enero.

- El Ministerio de Relaciones Exteriores enviará las cédulas a los consulados del Perú en América, Asia, África, Europa y Oceanía.

- Los peruanos que votarán fuera del país suman 974,230.