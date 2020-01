La distancia que nos separa

La principal lección para el Perú del estallido social que aún no se detiene en Chile es la importancia de la desigualdad, y mal haríamos en no advertirlo.

Eso es lo que concluye el chileno Sebastian Edwards, profesor distinguido de Economía Internacional desde hace muchos años en UCLA, quien siempre ha tenido observaciones interesantes y valiosas sobre el Perú como invitado frecuente a las reuniones anuales del Servicio de Asesoría Empresarial (SAE) de Apoyo Consultoría.

Escribí sobre el tema en esta columna en setiembre pasado, luego de su presentación por video en la reunión anual del SAE, y quisiera volverlo a mencionar –por su importancia– a propósito de la entrevista que El Comercio le hizo ayer.

El tema me interesa mucho, además, porque este columnista estaba entre quienes creían que más urgente que la contracción de la desigualdad era la reducción de la pobreza. Las dos son importantes, sin duda, pero los hechos parecen estar advirtiendo que la segunda es bastante más importante de lo que, al menos este espacio, pensaba.

“En Chile las élites creían que mientras disminuyera la pobreza, no era importante lo que sucedía con la desigualdad. Eso resultó un error trágico”, señala Edwards, quien indica que no solo se debe reducir la ‘desigualdad vertical’ de ingresos, sino la ‘desigualdad horizontal’.

Esta última se refiere a las relaciones interpersonales, a la forma de trato, de asociación, de convivencia, a esa distancia que nos separa –especialmente y de un modo con frecuencia humillante– a unos peruanos de otros en función del tamaño de la billetera.

En Chile, agrega Edwards, “la élite se aisló y dejó de interactuar con el resto de la población, dejaron de conversar, de tener experiencias comunes, visiones compartidas, hubo una arrogancia basada en argumentos tecnócratas”.

Es extraño, y no tengo respuesta para ello, por qué la desigualdad –un problema moral y un peligro político, como me comenta el escritor Víctor Hurtado– no aparece en las encuestas sobre los problemas nacionales, pero mal haríamos en creer que la comida y el fútbol nos une, pues las desigualdades, especialmente de trato y relacionamiento, en el Perú son obscenas.