Trabajadores de agroindustria exigen derogar Ley de Promoción Agraria

La Federación Nacional de trabajadores de agroindustria (FENTAGRO), mediante un comunicado público, anunció que lucharan por la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria N°27360, que fuera ampliada 10 años más por el gobierno a través del Decreto de Urgencia 043-2019, publicado el 29 de diciembre de 2019, señalando, que ese Decreto de Urgencia, no protege los derechos de los trabajadores y solo beneficia a los empresarios, cumpliendo con el pedido que exigiera la Confiep, cuando presentó su Agenda País.

Según denuncian la Ley 27360 fue aprobada a finales del régimen fujimorista en el año 2000, siendo ministro de Agricultura, José Chlimper. La cual tenía una vigencia de 10 años y luego se extendió hasta el 2021. Por lo que su prorroga hasta el 2031, significaría beneficios por 31 años a este sector en perjuicio de la tributación de los peruanos y de los derechos laborales de los trabajadores.

Asimismo señalan que según el Ministerio de Agricultura en el período enero-setiembre del 2019, las agroexportaciones sumaron 5,042 millones de dólares, superior en 5.3% respecto a similar periodo del 2018 (4,787 millones de dólares). Y que sin embargo, a pesar de estas grandes ganancias “los trabajadores de la agroindustria seguimos recibiendo las gratificaciones y los pagos por Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) como parte de nuestros salarios”.

Fentagro señala que con el DU N° O43-201 para los trabajadores y trabajadoras solo hay "imposición" y le "agregan algunas migajas y amplían la esclavitud hasta el año 2031", y "continúa otorgando amplios beneficios (a un grupo de poder) para que sigan llenándose los bolsillos a costa de los trabajadores". Ellos se preguntan ¿Hasta cuándo quieren el apoyo del Estado los empresarios agroindustriales?

Los trabajadores desmienten al gobierno cuando dicen que en agro industria existe un pleno empleo, cuando es alto el porcentaje de trabajadores que laboran por temporadas y con derechos restringidos. Donde las mujeres (el 50% de la mano de obra) no tienen programas sociales, ni guarderías ¿Quién cuida a sus menores hijos (bebes, niños), los dejan en sus hogares sin protección?, preguntan al gobierno a través de su comunicado.

Fentagro, afirma que la Ley 27360, prorrogada con el DU, no se protege los derechos de los trabajadores, y no se les permite su libre organización, porque muchos perdieron su trabajo por intentar constituir su sindicato y en donde existe sindicato, todos tienen afiliación minoritaria, no respetando los convenios de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), sobre Libertad Sindical y Negociación Colectiva, 87 y 98.