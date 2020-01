Presidente del Consejo Regional de Tacna:“Vilavilani no se socializó, muchos desconocen qué es”

Liz Ferrer Rivera

¿Cuáles serán sus primeras acciones como presidente?

Presentaré mi plan de trabajo pronto, pero entre las cosas que haremos primero será solicitar una reunión con el gobernador regional Juan Tonconi. Tenemos temas que tocar como el presupuesto, nos faltan asesores, también queremos saber cuáles serán las obras a ejecutar este año.

¿Y tocarán el tema Vilavilani (trasvase del ande a la ciudad de Tacna)? Usted es representante de la provincia de Tarata, área de influencia de ese proyecto hídrico.

Claro pero nosotros como consejo ya hemos recomendado al Ejecutivo, en el acuerdo de consejo Nº127-2019, que se declare la nulidad del procedimiento de selección para la construcción del canal de Vilachaullani (primer componente de Vilavilani).

¿Cuál es la posición de los tarateños?

El PET (Proyecto Especial Tacna, ejecutor de Vilavilani) no ha sincerado la socialización de Vilavilani. Muchos desconocen el proyecto allá. No han hecho un trabajo serio, consciente y responsable. Por eso yo he sugerido al gobernador que destituya al que fue exgerente del PET.

¿Tarata está pidiendo obras a la Región a cambio de permitir ejecutar Vilavilani?

No, no. No es condicionado. Las obras que estamos pidiendo para Tarata no tienen que ver con Vilavilani. Tarata no tiene agua potable, no tiene energía eléctrica, no hay invernaderos. Lo que queremos es que se construyan represas en la zona altoandina. Con mucha tristeza vemos cómo se va el agua al mar en épocas de lluvias.

Vilachaullani ya se licitó y la Fiscalía del Medio Ambiente ha observado la licencia ambiental. ¿Qué harán ustedes como consejo?

Hoy ya estoy cursando un pedido al Ejecutivo para que me dé respuesta al pedido de nulidad y exhortamos la verificación de la documentación de la licitación y del consorcio que ganó (Agua Manantial). También pedimos información sobre lo que la Fiscalía ha cuestionado. Vamos a fiscalizar, ese es mi compromiso.