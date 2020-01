Por qué quiero ser congresista

Quiero ser tu voz

Ana Cecilia Lucana, candidata, Cusco. Part. Morado (4)

Vi como la corrupción e ineficiencia de muchos políticos socavaron las instituciones de nuestro país y robaron nuestros sueños, llevándonos a la resignación de que “las cosas son así y no las podemos cambiar”, pero soy parte de una generación que no se cansa de luchar, tiene sueños colectivos y no va seguir los malos ejemplos. Me preparé política y académicamente para servir a mi país, desde hace varios años desarrollo proyectos sociales. Conozco las diferentes realidades de mi región y me debo a la gente. Quiero ser la voz del Cusco, de los jóvenes, mujeres, emprendedores, trabajadores, campesinos, de todo peruano valiente que quiere sudar la camiseta por un Perú más justo, libre e igual.

Puentes de diálogo

Exon Flores, candidato, Arequipa. Todos por el Perú (4)

Porque urge cambiar la mala imagen de nuestro Congreso de la República. Lamentablemente se ha podido observar que los escándalos y el mal accionar de la mayoría de parlamentarios fueron una constante. Esa situación tenemos que revertirla con un mejor desempeño parlamentario. Fiscalizando al Ejecutivo y a las autoridades locales y regionales, elaborando y debatiendo proyectos de ley que realmente generen bienestar, tendiendo puentes de diálogo entre bancadas y siendo con el Ejecutivo aliados del desarrollo y crecimiento. Finalmente, espero contar con el apoyo del electorado de mi región Arequipa para poder representarla en el próximo Congreso.