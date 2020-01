Keiko Fujimori niega todo y dice que sus acusadores mienten

La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, dejó en claro que sus argumentos de defensa para evitar los 36 meses de prisión preventiva que ha pedido el fiscal del Equipo Especial José Domingo Pérez Gómez van por desacreditar las declaraciones de los colaboradores eficaces Jorge Yoshiyama Sasaki, Antonio Camayo y el testigo Daniel Salaverry, para dejar sin elementos de convicción las imputaciones de organización criminal para el lavado de activos.

Loza negó todos los cargos contra Keiko Fujimori. Aseguró que no ha mentido, que no hubo directivas en Fuerza 2011 para acopiar dinero y que los empresarios eran los que la buscaban para ofrecerle aportes que eran de origen lícito y no de las cuentas de Odebrecht.

Pese a las evidencias que ha mostrado el fiscal José Domingo Pérez Gómez y la identificación de falsos aportantes y otros que se han acogido a la confesión sincera, Loza negó que haya existido el denominado “pitufeo” y llegó a decir que el dinero que Odebrecht entregó a la Confiep para su campaña electoral, en realidad fue para actividades de corte empresarial.

En su objetivo por desbaratar los elementos de convicción de la fiscalía, pidió al juez Víctor Zúñiga Urday, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, que no tome en cuenta las declaraciones de Jorge Yoshiyama pues considera que carecen de credibilidad, debido a que ha cambiado de versiones.

Dijo que inicialmente declaró ante la fiscalía que su tío Jaime Yoshiyama le manifestó que había recibido dinero de empresarios que no querían identificarse.

Pero después de un año, en noviembre del 2019, cambia de versión y asegura que su tío le había dicho que el dinero era de Odebrecht y que Keiko tenía conocimiento de ello. Loza aseguró que esas declaraciones se encuentran en la carpeta fiscal y no entiende cómo después de un año recién involucra a Keiko y a la empresa brasileña.

También pidió que no se tome en cuenta la declaración de Daniel Salaverry, pues en la declaración que dio ante la fiscalía dijo que no le consta que Keiko se ha reunido con Hinostroza y “asumió que la cita que le pidió Keiko era con Chávarry, pues le dijo que se debía reunir con el doctor”. Para Loza se trata de dichos y presunciones que descalifican esa versión.

En el caso de Camayo, la abogada de Keiko aseguró que cuando lo interrogó, le dijo que no participó en una reunión de Keiko con Hinostroza y que la hija de Fujimori nunca lo llamó para que se reúna con el cuestionado exmagistrado, por lo que pide que su declaración tampoco sea tomada en cuenta.

Para desmentir el lavado de activos, argumentó que cuando Keiko fue congresista se mostró a favor de que no se detenga la Interoceánica, pero que siga la investigación en su contra. Añadió que los votos y opiniones de los congresistas no pueden ser tomados en cuenta para la imputación de un delito y apeló a un comunicado suscrito por “notables” que defienden los fueros parlamentarios.

El fiscal Pérez Gómez pidió ese documento y le preguntó a Loza. “¿Galarreta y Salgado son los notables, a ese documento se refiere?”. La abogada respondió que sí, pero que había otros firmantes como Lourdes Flores y Rafael Rey.

Si atacan a fiscal pueden atacar testigos

- El fiscal José Domingo Pérez Gómez señaló que si la defensa de Keiko no tiene reparos en atacarlo, pese a que representa a la autoridad, con más razón tiene capacidad para amenazar y amedrentar a los que se han acogido a la colaboración y confesión.

- Consideró que esa conducta muestra que hay peligro procesal y advirtió que en estos momentos no hay ninguna restricción para Keiko, y el peligro de fuga está latente.

- Fue al comentar la amonestación que el juez Víctor Zúñiga le hizo a Giulliana Loza por decir que el fiscal Pérez Gómez se hacía llamar “Gargamel” cuando se hablaba de “pitufeo”.

En corto

- Programación. Hoy se reanuda la audiencia de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. y la próxima audiencia será el miércoles de 3:00 a 9:00 p.m.

- Versión. Según Loza, Barata dice que dinero que dio a Jaime Yoshiyama es de Caja 2, pero no tiene prueba de ello y no se reunió con Keiko.