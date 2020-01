Juez amonestó a Giulliana Loza por decir que el fiscal Pérez se hacía llamar ‘Gargamel’

La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, fue amonestada por el juez Víctor Zúñiga este viernes durante la audiencia de prisión preventiva que el Ministerio Público pide en contra de la lideresa de Fuerza Popular.

La decisión del magistrado se dio luego de que la defensora de la excandidata presidencial manifestara que el fiscal José Domingo Pérez se hacía llamar ‘Gargamel’, en el marco de la investigación por los aportes al partido fujimorista durante sus campañas electorales, en el cual están implicados falsos donantes denominados ‘pitufos’.

Loza, durante su exposición, recordó que durante el allanamiento a la casa de Vicente Silva Checa, se encontró documentación en la que se aludía a los falsos aportantes de la campaña presidencial de Keiko Fujimori como ‘pitufos’.

“El señor fiscal mencionó en la página 10 del documento, y señala el encabezado de la página [...] sugiere que a raíz de este entonces, de este y al referirse a este documento como a los aportantes como ‘pitufos’ el Ministerio Público dice 'ah, bueno, entonces la propia modalidad de la propia organización establecido por este fraccionamiento y simulación de activos, es ‘pitufear’, porque considera a sus aportantes como ‘pitufos’. Nada más falso, señor magistrado”, señaló Loza durante su intervención.

El propósito de la abogada era dejar claro al juez Zúñiga que la defensa de Keiko Fujimori no había acuñado el término ‘pitufo’ para referirse a los aportantes de las campañas electorales de Fuerza Popular.

“No es que esta defensa se haya inventado el término ‘pitufo’. De hecho, señor, y a manera de anécdota, cuando íbamos los abogados defensores a las declaraciones testimoniales de lo que consideraba la Fiscalía propia de un ‘pitufeo’, el señor fiscal se hacía llamar ‘Gargamel’”, añadió Loza durante su intervención.

Ante esta expresión, el fiscal José Domingo Pérez tomó la palabra para manifestarle al juez "yo creo que la broma de la señora abogada puede ser un poco... por favor”.

El juez Zúñiga, haciendo uso de su prerrogativa como titular de la sala, actuó en consecuencia y citó el artículo 288 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece los deberes de los abogados patrocinantes.

En ese sentido, el magistrado citó el punto 5, que señala que los abogados patrocinantes deben “actuar con moderación y guardar el debido respeto en sus intervenciones y en los escritos que autorice”.

"En este acto de la audiencia, ha señalado, no sé por qué motivo, pero no había ninguna razón para hacer el comentario, que el señor fiscal se hacía llamar ‘Gargamel’. Eso lo considero yo una falta de respeto. Por lo que, de conformidad con el artículo 292 del mismo Texto Único Ordenado, los magistrados sancionan a los abogados que formulen pedidos maliciosos o manifiestamente ilegales, falseen a sabiendas la verdad de los hechos o no cumplan los deberes indicados en los incisos 1, 2, 3, 5; es decir es una norma remisiva, al artículo 288″, sentenció el juez Víctor Zúñiga durante la audiencia.

En esa línea, el magistrado decidió "amonestar a la señora abogada a efectos de que no se vuelva a repetir esta circunstancia, ya que, sino, serán progresivas las sanciones que este despacho pueda imponer”.