El fiscal del Equipo Especial Lava Jato José Domingo Pérez exigió este viernes respeto a su persona luego de que el juez Víctor Zúñiga decidiera amonestar a la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, por manifestar que el representante del Ministerio Público se hacía llamar ‘Gargamel’ en las diligencias vinculadas al caso de la lideresa de Fuerza Popular.

Efectivamente, Loza, al referirse a documentos hallados en casa de Vicente Silva Checa, en los cuales se mencionaba que los falsos aportantes de la campaña de Keiko Fujimori eran conocidos como ‘pitufos’, manifestó que el fiscal Pérez utilizaba el nombre del enemigo de los personajes de ficción para autodenominarse.

“No es que esta defensa se haya inventado el término ‘pitufo’. De hecho, señor, y a manera de anécdota, cuando íbamos los abogados defensores a las declaraciones testimoniales de lo que consideraba la Fiscalía propia de un ‘pitufeo’, el señor fiscal se hacía llamar ‘Gargamel’”, dijo Loza en la audiencia.

Pérez, sin embargo, a la salida de la sala judicial, manifestó a los medios que no se debe perder la compostura en las diligencias. “Nos debemos respetar, tanto el abogado en la defensa como quien representa al Ministerio Público”, señaló el fiscal.

“Creo que estas agresiones que vemos, escuchamos; la violencia sistemática que vienen incitando precisamente estas personas que están siendo investigadas, tiene que parar. Yo creo que el juez ha tomado cuenta porque, en pleno desarrollo de la audiencia que brinda este comentario ofensivo, ha meritado que el juez [la sancione]”, sostuvo el fiscal José Domingo Pérez.

El titular del primer despacho del Equipo Especial Lava Jato afirmó que estas expresiones “ofenden”.

“Uno espera una defensa más proba, más honesta, pero desde el momento que trae insultos, agresiones a las audiencias, lamentablemente descalifica”, sostuvo el fiscal.

Para Pérez, la actuación de Loza no es adecuada debido a que lo insultó en la audiencia, pese a sus pedidos ante el juez Zúñiga para que vele porque no se afecte la dignidad de los actores.

“Es una defensa que no está actuando adecuadamente porque me ha insultado en plena audiencia. Es algo que ya yo había manifestado en el desarrollo de las audiencias, y que había pedido al juez, por lo menos, que exhortara a la abogada. Y el día de hoy prácticamente se volvió a consumar esos actos que denigran, no solamente porque represento a la institución del Ministerio Público, sino que, como a cualquier ciudadano, me merezco respeto. Lo que están escuchando, estos insultos, precisamente son incitados por personas que estamos investigando”, señaló el fiscal.