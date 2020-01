El electo miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Marco Falconí, afirmó este sábado que si en caso la Comisión Especial, que eligió a los 14 miembros de la institución, resuelve suspender su juramentación no tendría problemas en “acatar” la decisión.

“Si a mí la Comisión Especial me enviara una comunicación que suspende mi juramentación evidentemente que tengo que acatar. Pero voy a ejercer mi derecho porque este es un tema que no admite ninguna discusión. Se ha venido aplicando la ley uniformemente en todos los casos”, declaró Falconí a Radio Nacional.

Marco Tulio Falconí Picardo fue favorecido con el 10% de puntos adicionales por acreditar ser licenciado de las Fuerzas Armadas (FFAA). Cabe precisar, que sin esa bonificación, el exparlamentario no hubiera alcanzado un cupo para ser titular en la Junta.

“Yo cumplí mi servicio militar en el colegio militar Francisco Bolognesi durante 3 años. Salí con el grado de sargento segundo del Arma de Infantería. Hubiera sido idóneo que junto con la publicación de los resueltos se hubieran publicada las actas”, expresó Falconí.

No obstante, de acuerdo a un informe publicado en Perú 21, el Ministerio de Defensa informó que, por medio de la Ley 29248, Marco Tulio Falconí figura dentro del grupo de personal que cumplió “otras modalidades del servicio militar no acuartelado”. Por lo que no correspondía el incremento de puntaje.

Al ser consultado sobre el tema, el excongresista refirió que “esto se ha venido aplicando en todos los concursos". “No se necesita realmente como se lleva a cabo los exámenes en todos los procesos de administración pública. Cuando se han presentado los cadetes del Colegio Militar se les dio siempre el 10%”, aseveró.