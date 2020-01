La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, sostiene que el excongresista Marco Falconí no es la persona idónea para integrar la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Así lo considera en su acta de votación recibida ayer por la Comisión Especial (CE), presidida por el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez.

En el documento que evalúa el desempeño de Falconí en la etapa de la entrevista personal para la JNJ, la titular del Ministerio Público sostuvo que el excongresista no debió beneficiarse con el 10% de puntos adicionales por acreditar ser licenciado de las Fuerzas Armadas (FFAA). Sin esa bonificación, el excongresista no hubiera alcanzado un cupo para la Junta.

PUEDES VER Fiscal pide 12 años de prisión para Kenji Fujimori por favorecer a PPK en el proceso de vacancia

La fiscal Ávalos mencionó que según la ley 29248 a los licenciados del Servicio Militar Acuartelado les corresponde el bono de 10% cuando postulan a puestos de trabajo en la administración pública. Sin embargo, precisó que concursar para ser magistrado de la Junta no es como postular a un trabajo, es concursar a ser alto funcionario. “Por lo tanto, no resultaría pertinente asimilar el presente proceso de selección de los miembros de la JNJ a un concurso para un puesto de trabajo”, detalló. Recalcó, además, que la ley 29248 fue para incentivar el servicio voluntario de jóvenes y no para procesos como los de la Comisión Especial y que según el artículo 57 de dicha norma “los egresados de los colegios militares no tienen la condición de licenciados y tampoco les corresponde los beneficios legales”.

El lunes 6 será la juramentación de Falconí, quien pasó por tres exámenes: de conocimientos, curricular y entrevista personal. Cabe precisar que la CE le aumentó puntos al excongresista en dos oportunidades: después de la evaluación curricular, de 21 a 23.5, y en la audiencia pública, de 73.5 a 81.5. Sin eso, no hubiese llegado ni a ser suplente.

Por la noche, Falconí respondió que discrepa de los argumentos de la fiscal de la Nación. “Soy licenciado de las FFAA. Entonces, lo que dice la Dra. Ávalos no responde a la parte legal. Para todos los casos corresponde (la bonificación de 10%)”, alegó en Canal N.

PUEDES VER Juez amonestó a Giulliana Loza por decir que el fiscal Pérez se hacía llamar ‘Gargamel’

El excandidato al Gobierno Regional de Arequipa estudió en la Escuela Militar Francisco Bolognesi. La antigua ley 27178 sobre servicio militar lo califica como licenciado de las FFAA por ser egresado de colegio militar. Pero esta norma fue reemplazada el 2008 por la ley 29248.

Sobre ese punto, la CE, a través de su vocero Armando Canchanya, respondió a La República que Falconí “presentó dos certificados del Ministerio de Defensa acreditando instrucción militar, realizado el servicio durante dos años (en abril de 1973 y diciembre de 1975) y haber sido dado de baja por causal de tiempo cumplido”.

Agregó que el DL 20788 estipula que no son licenciados los que ingresaron a colegios militares a partir de 1974,lo cual no afecta al exlegislador, pues él estudió en Francisco Bolognesi y obtuvo la condición de licenciado en 1975. Sobre el incremento de puntajes, refirió que la privación del aumento de 10% a los graduados de esas escuelas tiene efecto posterior a la publicación de la ley 29248.

Pero la abogada Beatriz Ramírez respondió que “una cosa es ser licenciado, otra que tenga derecho al beneficio (de 10% de puntos adicionales cuando postulen a un cargo de administración pública), porque el beneficio es del 2008 en adelante y tiene sus reglas bien claras de dación”. Ramírez sostuvo que el mismo artículo 57 de la actual Ley de Servicio Militar precisa que los graduados de colegios militares no tienen acceso al incremento de calificaciones. Recalcó que según la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 61-2010 de Servir, para asignar ese aumento en concursos para el sector público en beneficio del personal licenciado de las FFAA, la acreditación debe ser conforme a la ley 29248.

PUEDES VER Keiko Fujimori: audiencia de prisión preventiva en su contra continuará este sábado

El ex defensor del Pueblo Walter Albán, por su parte, demandó que la juramentación del exlegislador quede nula. “Hubo intención de miembros de la CE para designarlo”, dijo.

Claves

- Audios. Según El Comercio, Falconí tuvo conversaciones telefónicas con el exjuez César Hinostroza, y la integrante electa de la JNJ, María Zavala, con los exmagistrados del CNM.

- Otra denuncia. Según el ex defensor del Pueblo Walter Albán, Falconí plagió su tesis doctoral.

La palabra

“Una cosa es que (Falconí) sea licenciado, otra que tenga derecho al beneficio porque el beneficio es del 2008 en adelante y tiene sus reglas bien claras de dación”.

Beatriz Ramírez, constitucionalista

“La norma (el DL 20788) señala en una discusión que los alumnos de colegios militares que hayan ingresado antes de 1974 también obtienen la condición de licenciado”.

Armando Canchanya, vocero de la CE