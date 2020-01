Esposa de Jorge Yoshiyama revela nueva modalidad de donación a campaña Keiko Fujimori

Joon Lim, esposa de Jorge Yoshiyama Sasaki, confesó ante el Equipo Especial Lavajato una presunta nueva modalidad de lavado de dinero que estaría basada en la simulación de entrega de donaciones, que luego el partido de Keiko Fujimori retornaría al remitente.

Conforme está estimado en la declaración, la mujer de origen coreano afirmó ante el Ministerio Público que su cónyuge brindó una aportación de 30 mil dólares; sin embargo, posteriormente el dinero le fue devuelto.

Asimismo, pese a que los 30 mil dólares fueron reembolsados con dinero proveniente del partido de Fuerza Popular, la donación fue registrada como tal a nombre de Joon Lim Lee Park.

“En la campaña de 2016, en diciembre de 2015 mi esposo Jorge Yoshiyama me dice que quiere apoyar económicamente a Fuerza Popular donando 30 mil dólares de nuestra cuenta mancomunada del Banco Continental. En ese momento, nosotros teníamos una amistad con Keiko Fujimori y él quería apoyarla”, narró Joon Lim.

Fuerza Popular

Seguidamente explicó: “Él me dijo que iba a hacer una transferencia al banco. (Luego) vino a nuestro departamento con un recibo de aportaciones del partido (Fuerza Popular), el cual yo firmé. Con respecto a esta donación, he tomado conocimiento recientemente que el monto de dinero fue en su momento reembolsado a mi esposo Jorge Yoshiyama con dinero del partido (Fuerza Popular)”.

Otro cuestionamiento del Equipo Especial Lava Jato tiene fue del por qué en su manifestación brindada del 18 de mayo del 2018 señaló que firmó y Fuerza Popular le entregó un recibo por 65 mil dólares para la campaña presidencial de 2011, pero en otra declaración, que data del 5 de marzo de 2019, cambió de versión e indicó que no recordaba haber rubricado algún recibo.

Ante ello, Joon Lim Lee respondió: “Yo no recordaba que había firmado el recibo por la donación de 2011, pero mi abogada Giulliana Loza Ávalos me dijo que había visto un recibo que había firmado. Yo no dudé de ella en ese momento, porque dije, si ella me dice que hay un recibo debe haber sido porque sí. Por eso es que yo aseguré que lo firmé. Quiero aclarar que yo no recordaba haber firmado ningún recibo y eso mismo le manifesté a mi abogada Giulliana Loza”.

Anteriormente, durante la diligencia del 28 de diciembre de 2018, el fiscal José Domingo Pérez mencionó que Giulliana Loza Ávalos pretendió direccionar a falsos aportantes para que mintieran ante el Ministerio Público, afirmando que sí habían donado dinero a las campañas de Fuerza Popular.