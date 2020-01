Herederos políticos

Un dibujo de Carlín sobre padres e hijos turnándose la expectativa de poder de un año a otro muestra la vocación dinástica de la política peruana. En el Perú la conocemos desde hace dos siglos, pero el impulso nunca ha sido tan intenso como ahora. No es algo necesariamente malo, pero sí proyecta la imagen del poder como un círculo cerrado de privilegio.

Hay claras ventajas en provenir de una familia que ha tenido éxito político. Se aprende cosas importantes en la mesa familiar. Se parte con un nombre establecido, con una red de relaciones, y a veces hasta con un partido esperando en la puerta. Estas y otras ventajas no son una garantía, pero a veces funcionan, como una impalpable herencia.

A todo lo anterior puede añadirse lo natural de que un hogar político despierte una vocación política y la aliente. Esto es algo que sucede en casi todas las profesiones y los oficios, con una generación incentivando a la siguiente. Aunque es obvio que gobernar a los demás no es cualquier profesión, sino más bien un camino reconocidamente azaroso.

Sabemos que los dictadores suelen ungir a sus hijos. Pero el mecanismo no es intrínsecamente antidemocrático, aunque puede llegar a excederse. Un libro de Guy de la Bédoyère sobre este tema explica cómo una misma familia gobernó Roma por casi 100 años, “manteniendo el consulado, el Senado y hasta las elecciones en su lugar”. Un secreto de Roma: las maniobras de las mujeres.

En el Perú la vocación dinástica no es exclusiva de las grandes ligas de la política. No solemos fijarnos en los hijos, sobrinos o nietos de personas que han ocupado cargos electivos en el pasado. Al grado que hacer pensar que la institución de transvase de poder en el tiempo ya no es el partido político, sino la familia dinástica convencida de su papel.

En plena Revolución Cultural contra el pasado, algunos de los guardias rojos chinos coreaban con orgullo “Padres héroes, hijos revolucionarios”. Elocuente proclama de un derecho adquirido en la cuna. Aquí entre nosotros nadie grita así, pero la idea de un poder familiar que se transmite en el tiempo sí está presente. Como en tantos casos, la cosa está en comenzar.