¿Estos filtros mejorarán el Congreso?

Es comprensible el interés por filtrar bien a los candidatos al congreso con el fin de tener un mejor parlamento, pero algunos criterios usados pueden estar consiguiendo lo contrario.

Hay 402 candidatos a nivel nacional excluidos en última instancia por el JNE sin contar a todos los de la lista de Todos por el Perú que fue declarada improcedente, según información publicada ayer por El Comercio.

El partido con más excluidos fue Perú Nación de Francisco Diez Canseco con 35 de sus 130 candidatos (27%), seguido de Solidaridad Nacional (26%), Contigo (23%) y Avanza País (21%).

A su vez, el partido con menos excluidos fue Alianza para el Progreso (APP) con solo dos de los 140 candidatos (el 1%); seguido del Partido Morado (PM), con 5% (siete de 140).

Los motivos van desde no haber declarado sentencias penales o civiles, hasta la omisión de datos sobre ingresos, inmuebles y automóviles.

Esto último ha generado controversia porque, en algunos casos, son omisiones ridículas y que fueron explicadas apenas se detectaron.

Al exgobernador Fernando Cillóniz, candidato de Perú Patria Segura, lo excluyeron por no declarar un vehículo usado por su esposa, y a Pedro Gamio (PM) lo excluyeron por no declarar un automóvil de 45 años de antigüedad, al igual que Isaac Humala (Perú Libre) y Eugenio D’Medina (Solidaridad), mientras que Alberto Quintanilla (Juntos por el Perú) y Andrea Lanata (PPC) fueron excluidos por no informar sobre inmuebles.

La autoridad electoral alega que solo aplica la ley, pero lo cierto es que este legalismo a ultranza –sobre información que sí está en registros públicos–, está privando al elector de escoger a personas que, según el punto de vista de cada elector, pueden ser valiosas para mejorar la calidad del congreso.

No se puede hablar de “fraude electoral”, como alegan algunos, pero sí de controles excesivos por omisiones que pudieron ser fácilmente subsanables.

Y que son decididos, además, por una entidad como el JNE que tiene la mancha histórica de haber excluido en la elección 2016 a dos candidatos –Julio Guzmán y César Acuña– de manera arbitraria con el obvio fin de favorecer al entonces candidato Alan García.