Hermana de Letona: “Estoy esperando una explicación sobre quién suplantó mi firma”

María Concepción Del Pilar Letona Pereyra, hermana de la excongresista Úrsula Letona negó ante el Equipo Especial Lava Jato haber aportado en dos oportunidades para la campaña presidencial de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en 2016.

Conforme se indica en los ingresos de Fuerza Popular para la primera vuelta de las elecciones presidencial del 2016, que fueron reportados a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), María Concepción Del Pilar Letona desembolsó un aporte total de 22 mil soles en especies.

No obstante, la hermana de la exparlamentaria, se presentó en febrero del 2019 ante José Domingo Pérez para negar que haya realizado la entrega de estos montos. “Quiero señalar que hace 6 u 8 meses aproximadamente atrás, el señor Luis Saenz, que trabaja con mi hermana (Úrsula Letona), me hizo entrega de una copia que era un reporte donde figuraban mis datos y se denominaban ‘Reporte de Aportaciones’”, declaró ante el fiscal.

Asimismo, de acuerdo al acta del Ministerio Público, María Concepción Del Pilar Letona expresó que “hasta la fecha estoy esperando una explicación sobre eso, de dónde apareció ese reporte y quién firmó suplantando mi firma”.

En ese sentido, Del Pilar Letona narró haber recibido una llamada de Leticia Bayón, quien es asistente de Keiko Fujimori, quien le comunicó que todos los aportantes de la campaña de Fuerza Popular serían citados y contaban con su presencia.

“Me dejó sorprendida, pues no me había llegado ninguna citación y porque no efectúe ningún aporte”, indicó la mujer que, según la declaración jurada, aparece como ama de casa. Ante el cuestionamiento del magistrado sobre si tenía recursos para hacer efectivo ese aporte, Del Pilar Letona respondió que no.

Estas aseveraciones sirven como sustento a la acusación formal que presentará la Fiscalía en contra la lideresa de Fuerza Popular. Rafael Vela Barba, coordinador del Equipo Especial, manifestó que el caso contra Keiko Fujimori se estaría efectuando a principios o finales de febrero.