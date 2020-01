El cono republicano

Que en un mismo año hayan coincidido el suicidio de un expresidente con el cierre de un parlamento dice mucho de lo convulsionado que fue el 2019 en el Perú. Es claro que venimos pasando por un proceso de transformación alrededor de la reforma política como la principal cruzada de este gobierno, sumada al rol que han venido teniendo los fiscales del caso Lavajato y los continuos destapes que han llevado a numerosas prisiones preventivas a políticos y empresarios.

Este proceso de transformación debería tener uno de los hitos más importantes en las elecciones congresales que se realizarán en unas semanas, donde se reconocerá el nivel de responsabilidad de una población que pedía a gritos la disolución del Congreso y que tendrá que renovar las curules para el próximo año y medio. Pero esta vez tendrá como característica particular el hecho de contar con varios rostros nuevos, frescos, muchos de ellos que conocen de política y que vienen haciendo gestión pública de manera técnica. En su mayor parte, jóvenes que han entendido que es su obligación no ceder estos espacios a los políticos que han generado el entrampamiento que estamos viviendo actualmente.

Hay evidencia como para ser optimistas. La población en general no ha demostrado que se moviliza proactivamente a favor de una causa, pero sí cierra filas en contra de las que le resultan inaceptables. El famoso antivoto, aquél que impidió que gane el fujimorismo en dos campañas electorales nacionales. No es gratuito que en las últimas encuestas de valoración sean tanto el presidente Martín Vizcarra como el fiscal José Domingo Pérez y el ex premier Salvador del Solar los tres personajes mejor valorados del año, mientras que los menos valorados sean Keiko Fujimori, el ex presidente Alejandro Toledo y el suspendido juez César Hinostroza.

Y esto encaja claramente con las dos narrativas predominantes de nuestra historia política: la del privilegio que se impone por encima de la ley y las instituciones; y la del antiprivilegio que busca más bien la igualdad de todos los ciudadanos frente a la ley. Parafraseando aquella frase de Alberto Vergara que muy bien resume lo anterior, “el táper y la lonchera complotarán contra la república siempre, pero, desde la otra ribera, surge siempre y seguirá emergiendo, volando y justiciero, un cono republicano”, el símbolo que todos debemos marcar en las próximas elecciones.