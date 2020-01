El fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, acudirá al Colegio de Abogados correspondiente por el caso de, según expresó, las “frases agraviantes” que realizó la abogada Giulliana Loza en su contra durante la última audiencia de prisión preventiva de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“Entiendo que esa frase va dirigida a mí como contraparte y como representante del Ministerio Público, una institución que defiende la legalidad y los derechos ciudadanos, tengo que hacer valer mi protesta, toda vez que el Ministerio Público a quien represento ha venido actuando adecuadamente [...] Por el ánimo de que la audiencia continúe, no consideramos que esas frases agraviantes puedan pasar por alto en el desarrollo de la audiencia y se canalizarán por el conducto del colegio de abogados correspondiente”, manifestó el fiscal.

Pérez Gómez indicó que esa sería su decisión, luego que el juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, no aceptara su pedido de exhortar a Loza de moderar su comportamiento, expresiones que consideró afectan al Ministerio Público.

“Es un pedido que no puede merecer ningún pronunciamiento de la judicatura porque no puedo disponer que se sometan a una pericia psiquiátrica. [...] Los exhorto para que continuemos con el desarrollo de la audiencia. Estamos en un estado de derecho, no tergiversemos esta audiencia”, respondió el magistrado.

En la jornada judicial del último 31 de diciembre, Giulliana Loza, luego que el mencionado fiscal insistiera a Zúñiga por la referida exhortación, propuso que se debería ordenar que ambos letrados se sometan a una examen psiquiátrico.

“Si su despacho tiene a bien hacer un examen psiquiátrico a estas dos defensas, me expongo. Va a saber que voy a salir bien. No sé del otro lado”, comentó Loza en aquella oportunidad.