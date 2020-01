Una de las propuestas que formó parte del paquete de la reforma política es la referida a la imposibilidad de que los condenados en primera instancia por delito doloso puedan postular a cargos de elección popular.

El 26 de julio, el pleno del Parlamento, con una votación favorable de 87 congresistas, 17 en contra y 2 abstenciones, aprobó esta reforma constitucional en primera votación. Quedó pendiente la segunda votación, indispensable por tratarse de una reforma de carácter constitucional. Se trata de una de las tareas a la que podría abocarse la nueva representación que resulte electa el 26 de enero en los comicios extraordinarios convocados luego de la disolución del Congreso.

La República preguntó a candidatos de varios partidos sobre lo que piensan al respecto. Lo que se puede destacar es que no existe una posición sobre el particular. Será motivo de debate en el nuevo Pleno que salga electo el 26 de enero.

De parte de Acción Popular (AP), en un plenario de diciembre se acordó respaldar las reformas política y judicial pendientes. Sin embargo, sobre este tema en particular no se adoptó una decisión concreta.

Luis Roel Alva postula a Lima por el partido de la lampa, con el número 5. Consultado, confirmó que en su organización todavía no se ha definido una posición. Eso sí, aseguró que, desde su posición personal, se debe apoyar la segunda votación pendiente. “¿Qué pasa si el pueblo elige a alguien cuya sentencia es confirmada en segunda instancia? Esa gente se quedaría sin representante. No se puede generar incertidumbre en el electorado”, indicó.

Roel añadió que una de sus propuestas es que la inmunidad parlamentaria solo sea efectiva en casos que tengan relación directa con el ejercicio legislativo, no para procesos judiciales.

En tanto, el Partido Morado ha publicado un listado de propuestas legislativas. En el punto 22 dice: “Debatir las propuestas de reforma política preparadas por la comisión Tuesta y remitidas al Congreso por el Poder Ejecutivo, incluyendo la reforma constitucional para acabar con la inmunidad parlamentaria y la que impide postular a cargos de elección popular a los condenados en primera instancia por delito doloso”.

Gino Costa, quien postulará en enero en calidad de invitado por el partido que lidera Julio Guzmán, confirmó que existe el compromiso de impulsar la segunda votación.

PUEDES VER JNE excluye a Isaac Humala de elecciones 2020

En el caso de Fuerza Popular, no existe tampoco una idea clara respecto de si respaldar o no la prohibición de postular a los condenados en primera instancia. Diethell Columbus, el número 2 en la lista por Lima, explicó que el partido naranja no ha discutido aún ese punto.

“Para ser honesto, es algo que no se ha analizado al detalle”, comentó.

Según manifestó, él podría respaldar esta reforma, siempre y cuando le quede claro que no vulnera derechos fundamentales, como la presunción de inocencia. Vale la pena recordar, en todo caso, que esta reforma pasó primero por la Comisión de Constitución, que lideró Rosa Bartra, hoy en las filas de Solidaridad Nacional.

En tanto, Lucía Alvites, que integra la lista de Juntos por el Perú, señaló que en su partido no se ha conversado en específico sobre este punto. Consideró que si bien es una medida que puede generar respaldo entre los ciudadanos, debe ser revisada “con detenimiento”. “Hay quienes pueden ser considerados inocentes en una segunda instancia y se les estaría cercenando sus derechos al no dejárseles postular”, dijo.