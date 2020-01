Un florero decorativo pero inútil

Con excesiva frecuencia y escasa justificación, se dijo que la elección parlamentaria no generaba entusiasmo por las fiestas de fin de año, pero Papá Noel se fue, los regalos se abrieron, los pavos se comieron y los calzones amarillos ya se usaron, y la gente aún no expresa, a 24 días de la votación, mucho interés por el nuevo Congreso.

Es probable que no lo haga, pues la explicación de la apatía ciudadana por el calendario festivo es insuficiente para un fenómeno que es más profundo que el de solo un mes del año.

La apatía por la elección del nuevo congreso puede ser paradójica si se la compara con la algarabía por la disolución del anterior, que elevó la aprobación al presidente Martín Vizcarra en más de 30 puntos llevándola a 80%, y cuyo anuncio en la TV fue celebrado con el mismo estallido salvaje que produce un gol de la selección de fútbol.

Quizá la gente solo buscaba castigar a los congresistas, desde la mayoría fujiaprista abiertamente obstaculizadora, abusiva y prepotente, hasta, en general, parlamentarios de todos los partidos que se comportaron como grandes sinvergüenzas diestros para asaltar el erario y explotar la prebenda.

Eso explica que el frenesí por el cierre del anterior congreso no chorree entusiasmo por el nuevo, pues lo que está profundamente mellada es la reputación de la institución del parlamento, percibido por la mayoría como un organismo necesario solo porque lo señala la constitución, pero no porque sea una instancia valiosa para la gente.

El problema no es reciente. En 1992, cuando Alberto Fujimori disolvió inconstitucionalmente el congreso, la mayor parte de la ciudadanía pensaba que la constitución no se había quebrado porque, en ese momento, como ahora, no es percibido –equivocada pero entendiblemente– como eje de la democracia.

El parlamento peruano es visto, por culpa de muchos de sus miembros de las últimas cuatro décadas, como un jarrón solo decorativo, caro e inútil, para simular una democracia.

Empezar a cambiar esa percepción es una tarea importante de los próximos congresistas, lo que pasa porque no se comporten como muchos de los delincuentes que habitaron el parlamento hasta el 30 de setiembre de 2019.