Verónika Mendoza: "Sí a la inversión privada pero con reglas claras”

Liubomir Fernández

La presidenta de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, estuvo el fin de semana en el altiplano puneño. Llegó para promocionar a los cinco candidatos de Juntos por el Perú que postulan al Congreso para representar a Puno. Aprovechó su presencia para conocer aún más la realidad de esta parte del país. Se reunió con sus militantes y visitó el Titicaca. Reconoció la majestuosidad del lago; sin embargo, lamentó sus problemas de contaminación. La República le tomó la palabra.

Llegó para promocionar a los candidatos de Juntos por el Perú.

En realidad, vine para varias cosas. Por un lado, reencontrarme con puneños y puneñas para hacer un balance del 2019, año intenso con hitos históricos para nuestro país, como el cierre constitucional del Congreso. También estuvimos en reunión con la militancia de Nuevo Perú. Nos preparamos para convocar a un proceso de afiliación.

¿Cuál debería ser la base del nuevo Parlamento con miras al 2021?

No podemos abrir la cancha demasiado sobre los temas a discutirse. En primer lugar, hay que continuar y profundizar la reforma política, [continuar] la reforma del sistema de justicia y garantizar que la lucha contra la corrupción continúe. Finalmente, la reforma del sistema económico y empresarial. De esto nadie quiere decir nada, como si los grandes empresarios no hubieran participado en la corrupción, como si la corrupción empresarial no tendría que ver con la mercantilización de la salud, educación (…). [Y así] ir abriendo el diálogo para una nueva Constitución.

Qué cosa habría que cambiar de la Constitución. Otros plantean solo reformas

El cambio de la Constitución es fundamental. Una nueva Constitución no es una suma de artículos y capítulos. Es principalmente un pacto. Un acuerdo fundacional de una sociedad. Tenemos [que tener] un nuevo acuerdo entre peruanos y peruanas, sobre qué reglas y valores queremos que rijan en nuestro país, sobre todo ahora que vamos a cumplir 200 años de nuestra supuesta independencia (…). Dentro de ese marco, hay temas concretos que cambiar de manera urgente: inmunidad parlamentaria, el derecho a la salud, educación y vivienda, y que el Estado sea promotor del desarrollo económico, que se involucre en la agricultura.

El Estado debería hacer empresa?

¡No!, pero el Estado debería acompañar, impulsar y planificar con el sector agricultura. Dicho sea de paso, haciendo trampa, sí lo hace con los poderosos. Ejemplo, el señor Martín Vizcarra hace poco les amplió beneficios tributarios a las grandes agroexportadoras, pero no quiere cumplir con los pequeños agricultores.

¿El Estado debería garantizarle al peruano vivienda y educación? Estos aspectos la Constitución actual te los reconoce como dignidad humana, mas no te los otorga. Se lo planteo, porque los conceptos de cambio de Constitución deberían aterrizar en algo.

En el ámbito educativo, incrementar el presupuesto en el sector educación. Nos dicen que no hay plata, pero sí se les exoneran cinco mil millones de soles anuales a las grandes empresas mineras. Plata sí hay. Lo que hay que hacer es cobrar a quien hay que cobrarle para invertir en educación, para garantizar universidades públicas de calidad. Sí a la inversión privada, pero con reglas claras. ❖