Personas vinculadas a los investigados están generando manifestaciones de odio contra él y contra su familia, denunció ayer el fiscal del Equipo Especial Lava Jato José Domingo Pérez durante la segunda audiencia del pedido de prisión preventiva de la excandidata presidencial Keiko Fujimori.

Este hecho de violencia fue el detonante de una acalorada discusión del fiscal Pérez y la abogada de Fujimori, Giulliana Loza. Ambos se agredieron verbalmente, delante del juez del 4° Juzgado de Investigación Preparatoria, Víctor Zúñiga Urday, que debe resolver.

“Lamento que se estén calificando. Esto no conduce a nada y menoscaba nuestra esencia de personas. El juez tiene que adoptar una posición, los jueces no damos empate. Les quiero pedir por favor que esto termine. Este despacho no va a darle la razón al que más levante la voz, eso no. Les pido que dejen de estar calificándose y expresen de forma profesional lo que permita resolver, de la manera más objetiva”, aconsejó el juez Zúñiga.

Violencia

Todo habría comenzado el 29 de diciembre, un día después de la primera audiencia de prisión preventiva, que se realizó el 28 de diciembre. Ese día Giulliana Loza escribió en su cuenta de la red social Twitter tres mensajes en los que criticó que el fiscal Pérez haya mencionado al magistrado del Tribunal Constitucional José Luis Sardón.

Pérez había revelado en la audiencia que Sardón es cuñado de uno de los falsos aportantes de Fuerza Popular, Javier Bisso López de Romaña. Este ha negado haber aportado 30 mil soles, como declaró Fuerza Popular ante la ONPE.

“Ese es el nivel de esta audiencia de prisión preventiva. Se han sobrepasado los niveles de coherencia mínima necesaria. Yo le vuelvo a reiterar mi pedido público al fiscal José Domingo Pérez. Basta de shows mediáticos y de perversidad de sus acciones”, escribió Loza.

Incidentes

Ayer, al inicio de la audiencia, Pérez leyó estos mensajes y recordó que Keiko Fujimori había calificado de perverso que la primera audiencia de prisión preventiva se haya programado para el 26 de diciembre.

“En esta era de la tecnología, en donde las manifestaciones no solamente se dan a viva voz sino también a través de redes. Sabemos las consecuencias que puede tener una información no adecuada. Se incita a la agresión (...) en la vía pública, en las redes sociales, (…) se generan ataques constantes no solo a mi familia, sino también a mí por cumplir una función de defensa de la sociedad”, señaló Pérez.

En este sentido, el fiscal solicitó al juez que invoque a Loza a abstenerse de realizar ese tipo de calificativos y cualquier declaración.

Loza respondió de forma emotiva. “¿Se me quiere silenciar? ¿Se pretende acaso que ni siquiera publique en mi Twitter? ¿Se pretende acaso que no declare a los medios de comunicación? ¿Se pretende acaso que ni siquiera le hable a mi vecina? ¿Qué se pretende aquí? ¿Que no hable, que no me queje de los abusos? Eso sería lamentable, atentaría contra mis derechos básicos”, expresó.

Examen psiquiátrico

Pérez solicitó al juez que consulte a la investigada Keiko Fujimori si quería seguir con la defensa de Loza o nombraban un defensor público pues, dijo, observa que “no habría un ejercicio adecuado de defensa porque el aspecto técnico se ha dejado influenciar por el aspecto emocional”.

Loza contraatacó diciendo que si el juez disponía realizar un examen psiquiátrico, que se lo hagan a los dos. “Me expongo, al saber que voy a salir bien. No sé del otro lado”, comentó.

En ese momento, el juez interrumpió la discusión y estuvo a punto de suspender la audiencia, pero luego de llamarles la atención a ambos, decidió seguir adelante.

Falsos aportantes

El fiscal Pérez siguió sustentando los graves indicios que lo llevan a pedir la prisión preventiva, respecto a los delitos de asociación ilícita, crimen organizado, obstrucción a la justicia y lavado de activos.

Señaló que de acuerdo con la declaración del excongresista Rolando Reátegui, al interior de Fuerza Popular existía una organización paralela, detrás de la estructura partidaria formal, dirigida por Fujimori. También leyó las declaraciones de Jorge Yoshiyama Sasaki para demostrar la existencia de dos redes, una en Pucallpa y otra en Lima, para mover el dinero de procedencia ilícita.

Al término de la audiencia, Pérez insistió en que el 2020 será un año de definiciones con el desarrollo de los juicios y las sentencias de responsabilidad penal.

Audiencias

- Enero. El juez Víctor Zúñiga informó que las audiencias continuarán el jueves, 2 de enero, a pesar de ser feriado judicial. La audiencia se desarrollará después de la ceremonia de apertura del año judicial, entre las 10 de la mañana y las 20 horas. Proseguirán el viernes 3 de enero, de 15 a 19 horas, y el 4 de enero, desde las 9 hasta las 13 horas.

Los tuits de la violencia