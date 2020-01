Expectativas del nuevo año

Que no sea otro año más

Armando Mendoza, economista.

Tras un 2019 malo, la expectativa es que en este 2020 la situación de la economía mejore. Pero la mejoría será modesta, lejos de los niveles que disfrutamos en la década pasada. El problema es que dicho crecimiento resulta engañoso; con cifras en azul, pero que no beneficia a la población. Un crecimiento que sirve para las estadísticas, pero no genera empleo, no reduce pobreza, no desarrolla al país. Requerimos políticas contracícilicas que reactiven la demanda interna, poniendo recursos y oportunidades en manos de la gente. Ojalá el gobierno tome conciencia de que se le acaba el tiempo, y tenga voluntad y capacidad para expandir la inversión pública y el gasto social. Sino, el 2020 será otro año más en lo económico.

Rocky

Claudia María Hernández, analista política.

Lo político no acorta las brechas mientras no se sostenga de habilidad gestión/gerencial. Mientras pensaban que el cierre del Congreso dinamizaría al país, muchos rehúyen cuando las billeteras están flacas, cuando no hay “chamba”, cuando la seguridad está en metástasis, hay un yunque de servicios básicos insatisfechos, y encima un 60% de la población no tiene idea de por quién votar y otorgaría curul a gente de la que antes se quejaba. Presidente, ahora todo es concreto, fáctico, ya no político. Asuma la determinación al éxito de Rocky Balboa y la disciplina de Cristiano Ronaldo. Se necesitan tres proyectos en el 2020: Inseguridad, “turbo” económico, servicios básicos.