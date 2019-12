Durante la audiencia para el pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, el fiscal José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato comentó que la excandidata presidencial se “jactaba” de que Fuerza Popular era la única organización política que no tenía dudas por absolver ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), respecto a sus campañas política.

“En su declaración de Keiko Fujimori Higuchi, que hice mención, señaló que (Fuerza Popular) fue la única entidad que cumplió con todos los requerimientos de la ONPE, o que absolvió todas las observaciones”, dijo el fiscal en la audiencia.

El representante del Ministerio Público señaló que estas declaraciones las dio Keiko Fujimori cuando él la interrogaba meses antes, pero (ahora) con evidencias y otros testimonios demostró que no era cierto.

“Eso es lo que se jactaba al momento que se recibía su declaración y que , como hemos demostrado, no ha sido cierto porque no solamente se omitió y falseó, sino también incluso se ha tratado de coaccionar para que la Fiscalía no averigüe la verdad”, enfatizó Pérez.

El mensaje que dio el fiscal es en referencia a la revelación de los millonarios aportes que empresarios internacionales y nacionales entregaron a Fuerza Popular en beneficio de la campaña electoral de Keiko Fujimori en el 2011 y 2016.

El miembro del Equipo Especial sustentó su pedido de prisión preventiva para la hija de Alberto Fujimori con testimonios de nuevos falsos aportantes, así como también de Jorge Yoshiyama y Rolando Reátegui, ambos colaboradores eficaces.

Recordó al magistrado que la Corte Suprema de Justicia determinó que los imputados fujimoristas sí tenían conocimiento del origen ilícito del dinero recibido por Odebrecht y de tras empresas.

Pérez Gómez anunció que hasta el momento han trabajado el 70 % de la investigación sobre la campaña electoral presidencial del 2011 y que falta trabajar del siguiente quinquenio.

Nuevas evidencias contra Keiko Fujimori

José Domingo Pérez con la disposición fiscal N°145 de Pérez Gómez incluyó nuevos delitos a la investigación que sigue en contra de Keiko Fujimori, estos son asociación ilícita, organización criminal, falsa declaración y fraude procesal, y falsedad genérica, a parte del lavado de activos por lo que ya estaba siendo procesada.

Estos ilícitos también alcanzan a los implicados Jaime Yoshiyama Tanaka, Pier Figari, Ana Herz de Vega, Vicente Silva Checa, José Chlimper, Adriana Tarazona, Jorge Trelles, entre otros.

Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en Perú, ratificó el millón de dólares que entregaron a la campaña de Fuerza Popular, además de los 200 mil dólares que dio a Confiep, cuyos beneficiados serían los fujimoristas.

Dionisio Romero, presidente ejecutivo de Grupo Credicorp, confesó haber entregado 3 millones 650 000 dólares en las manos de Keiko Fujimori. Vito Rodriguez, fundador de Grupo Gloria confirmó que también dio directamente 200 000 dólares para esta causa.