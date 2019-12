El juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Crimen Organizado, mostró su incomodidad por el altercado que protagonizaron Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, y el fiscal José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato en plena audiencia.

El magistrado tuvo que llamarles la atención porque ambos comenzaron a cuestionarse la salud emocional de cada uno, luego que el representante del Ministerio Público mencionara que la abogada de Keiko Fujimori continúa refiriéndose a él de manera inadecuada lo que provoca que los simpatizantes fujimoristas lo agredan verbal y físicamente.

Este hecho ocurrió en la diligencia de este martes 31 de diciembre, programada para evaluar el pedido fiscal de prisión preventiva para la excandidata presidencial por el plazo de 36 meses.

Altercado entre fiscal Pérez y Loza

Antes de culminar con los argumentos de las partes, el fiscal José Domingo Pérez tomó la palabra para insistir en su pedido al juez Zúñiga en que exhorte a Giulliana Loza en las calificaciones que da sobre su persona ante los medios de comunicación.

"Culminada la audiencia del sábado 28 [de diciembre] se ha verificado que la abogada defensora de Keiko Fujimori, en su Twitter, ha manifestado los siguientes textos que voy a dar lectura […] En esta era de la tecnología, en donde las manifestaciones no solamente se dan a viva voz sino también a través de redes, sabemos las consecuencias que puede originar probablemente una información no adecuada”, sostuvo ante el magistrado.

El fiscal del Equipo Especial del caso Lava Jato indicó que la actitud de Loza de calificar su trabajo como “perverso” es reiterativo, lo que provoca que lo violenten a él pero también a su familia.

“Lo que ocasiona es que se incite a la agresión y que aún cuando en esta sala estamos apartados de los exteriores, las agresiones en la vía pública, en las redes sociales, en los medios de comunicación […] genera ataques constantes no solo a mi familia, sino también a mí por cumplir una función de defensa de la sociedad”, mencionó.

Por tal motivo, Pérez Gómez reiteró en solicitar e juez que exhorte a Giulliana Loza para que adecue su conducta procesal al artículo 288 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Por su parte, la abogada de la lideresa de Fuerza Popular mostró su incomodidad y exclamó que con ese pedido la quieren callar y que no hable “ni con su vecina”, lo que afectaría a sus derechos de expresión y opinión.

“¿Se me quiere silenciar? ¿Se pretende acaso que ni siquiera publique en mi Twitter? ¿Se pretende acaso que no declare a los medios de comunicación? ¿Se pretende acaso que ni siquiera le hable a mi vecina? ¿Qué se pretende? ¿Silenciarme? ¿Qué se pretende aquí? ¿Que no hable, que no me queje de los abusos? Eso sería lamentable, atentaría contra mis derechos básicos constitucionales fundamentales", replicó Loza.

Ante la exaltación de la abogada, el juez Víctor Zúñiga la interrumpió para indicarle que no era necesario que levante la voz para dar sus argumentaciones. Tras esto, Giulliana Loza bajó el tono de su voz y manifestó que es víctima de reglaje.

Ante esta respuesta, José Domingo Pérez cuestionó la salud emocional de la abogada y señaló que el despacho judicial podría consultar si Keiko Fujimori desea cambiar de defensa legal para tener una pública.

“Al amparo del artículo 80, considero que su judicatura se encuentra legalmente habilitada para solicitar a la investigada Keiko Fujimori Higuchi si persiste en el patrocinio que está realizando la abogada defensora o la imposición de una defensa pública que establece el ordenamiento. Estamos dando cuenta, y usted lo ha advertido, de que no habría un ejercicio adecuado de defensa porque aparentemente el aspecto técnico se ha dejado influenciar por el aspecto emocional”, comentó.

La abogada Giulliana Loza respondió inmediatamente que ella está segura que aprobará cualquier examen psiquiátrico y señaló que no sabe si el fiscal Pérez Gómez tendría el mismo resultado.

“Si su despacho tiene a bien hacer un examen psiquiátrico a estas dos defensas, me expongo, al saber que voy a salir bien. No sé del otro lado”, precisó.

Estas respuestas provocó que el juez Víctor Zúñiga les llamara la atención e invocó a que eviten las calificaciones entre uno y otro. Mencionó que por parte de la defensa de Keiko Fujimori se duda de su imparcialidad, al haber presentado una solicitud de recusación en su contra.

“Lamento mucho que se esté llegando a estas circunstancias, tengo que exhortar a usted doctora (Loza) y al fiscal (Pérez). Voy a querer hablar de forma privada con ustedes. Pero es cierto, no hay que confundir las cosas profesionales con las personales porque mas allá de que tenemos familia, llegar a esos extremos de estar objetivizando, calificando, no nos conduce a nada y estamos perdiendo nuestra decencia de personas", inició el magistrado.

Pidió además a las partes a que reflexionen sobre su conducta y les indicó en que se deben centrar en su trabajo profesional y no mezclarlo con el aspecto personal

“Por favor, les voy a pedir que todos nos conduzcamos sin estar calificando de una u otra forma y nos centremos en lo que verdaderamente, en forma profesional sin estar afectando la familia, es la invocación que les hago. Ojalá tengan a bien recibirla, que nos sirva de reflexión, estamos culminando el año y que el que venga sea mucho mejor en ese aspecto", enfatizó para que ordene que la sesión sobre prisión preventiva de Keiko Fujimori continúe.