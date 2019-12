Beatriz Ramírez: “Se va a tener que prestar atención a los bloques que se formen para votar en la JNJ”

Beatríz Ramírez, abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, siguió muy de cerca la selección de los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia. En la siguiente entrevista, analiza cuáles considera que son los puntos positivos, pero también lanza la alerta sobre algunas sombras.

¿Qué le ha parecido el proceso de selección de la Junta Nacional de Justicia?

Dos ideas. El proceso ha sido mejor que el primero, pero pudo ser mejor que lo que ha resultado.

La valla del primer proceso fue baja, ¿no?

Exactamente, pero esta vez se ha hecho un esfuerzo importante por convocar a profesionales destacados, y eso es algo que no pasó la primera vez, salvo por el caso del fiscal Cubas. En ese sentido ha estado mejor. Lo otro bueno es que, de las siete personas escogidas, tres al menos me parece que han tenido un proceso consistente de evaluación y está bien que integren la junta.

¿Quiénes son?

La exmagistrada Inés Tello, Imelda Tumialán, quien viene de la Defensoría del Pueblo, y Aldo Vásquez, que si bien ha sido ministro de Justicia tiene una trayectoria académica.

¿Ellos tres le parecen los más competentes de los siete?

Así es. Si se evalúa el proceso general, ellos sacaron muy buenos puntajes en la evaluación curricular, en las entrevistas y en el examen de conocimientos. Entonces, ellos cumplen con los mejores estándares. Pueden gustar o no, pero sus perfiles son consistentes.

¿Y los otros cuatro no le parecen la mejor opción?

Yo percibo tres partes en la JNJ. Una que la integran quienes he mencionado. Y luego vienen dos personas cuyos perfiles presentan cuestionamientos: María Zavala y Marco Tulio Falconí. En el caso de Zavala, no es tanto que ella haya sido ministra del gobierno aprista, o que haya tenido un perfil criticable en ciertas causas mediáticas.

¿Entonces qué le critica?

Lo más grave en su caso es que ella era accesitaria del Poder Judicial en el Consejo Nacional de la Magistratura. No ejercía en el CNM, pero representaba al PJ en esa entidad. Y hay que recordar que la JNJ va a tener que investigar a los “hermanitos” y a un montón de gente más. Por eso, me pregunto si lo podrá hacer con imparcialidad.

¿Le consultaron eso en la entrevista?

No. La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien hizo las preguntas más agudas, se inhibió en su caso. Y respecto a Falconí, lo que me preocupa es que es alguien que ha postulado a todo lo que ha podido. Ha sido congresista, quiso renunciar al Congreso para postular, de nuevo, al gobierno regional, ha postulado al Tribunal Constitucional, al Colegio de Abogados, en fin. Alguien que postula a cualquier cargo público, como una rifa, no es como la persona más idónea, ¿cierto? No es lo mismo una trayectoria reconocida que una trayectoria detrás de puestos de poder.

Y está lo de su patrimonio.

Efectivamente, no queda muy clara la base de su fortuna. Y también tiene una causa contra el Club Internacional de Arequipa. ¿Cómo alguien con interés en ciertas materias del sistema de justicia puede calificar a jueces y fiscales?

¿Y cuál es la tercera parte que identifica en la JNJ?

Los que quedan: José Ávila y Antonio de la Haza. No hay que perderles de vista. En el caso de Ávila, la fiscal Ávalos hizo notar que después de dejar el área de resolución de conflictos de la PCM, pasó a trabajar con mineras. El problema no es el sector privado, sino lo que dijo Ávalos: ¿cómo asegura que no hubo conflicto de intereses con el manejo de información privilegiada? Ávila dijo que desde su punto de vista no existía dicho conflicto.

¿Y sobre De la Haza?

Es un abogado del sector privado. Lo curioso es que, antes de la entrevista, estaba en el puesto 16 y, si bien era esperable que subiera porque su entrevista no fue mala, apareció entre los titulares. Entre los suplentes hay quienes hicieron una mejor entrevista, como el profesor Abraham Siles, quien desde mi percepción estuvo impecable.

¿Qué se puede esperar de la JNJ a partir de ahora?

Se va a tener que prestar atención a los bloques que se formen para votar. De los siete miembros, para las decisiones más importantes, que son las ratificaciones y nombramientos de jueces y fiscales y la elección de jefes de la ONPE y Reniec, se necesitan cinco votos. Hay tres personas que parecen de un perfil similar, consistente. ¿Con quiénes podrían formar un bloque? Por ahí viene el asunto.