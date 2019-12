Nidia Vilchez afirma que pena de muerte “garantizará que menos mujeres sean violadas” [VIDEO]

Elecciones 2020. La candidata a los próximos comicios congresales por el Apra, Nidia Vilchez, se mostró a favor de la pena muerte "para los feminicidas y violadores de menores de edad”. Esto durante un debate con la exparlamentaria y candidata al Congreso por Solidaridad Nacional, Yeni Vilcatoma.

“Lo sustento y lo sostengo la necesidad de implantar e incorporar en el artículo 140 de la Constitución la pena de muerte para feminicidas y violadores de menores de edad. Tenemos dos condiciones actualmente en el artículo: para traición a la patria y terrorismo (…) 168 feminicidios hasta el día de ayer y la atención mayor de niños violados fue el 70% en el entorno familiar. Si pena muerte”, afirmó Vilchéz en RPP.

Asimismo, Vilchez, quién fue ministra de la Mujer durante el segundo gobierno aprista, mostró su indignación por la cantidad de feminicidios registrados en el Perú y aseveró que la medida de pena de muerte “garantizaría que menos niños sean violados y menos mujeres sean asesinadas”.

“Mujeres asesinadas y violadas por sus convivientes, esposos o exparejas. Vamos a seguir siendo parte de esta estadística. El sistema de justicia no funciona. La pena de muerte garantizaría que menos niños sean violados, menos mujeres sean asesinadas. Aún hay 19 países que mantienen la pena de muerte y esperemos hacer eso”, expresó.

Por otro lado, la exfujimorista Yeni Vilcatoma consideró poner en “estado de emergencia” el Ministerio de la Mujer ya que, según afirma, las autoridades no están haciendo una buena labor y para que los funcionarios puedan enfocar este tema “de manera correcta”.

“Creo que es correcto declarar en emergencia el ministerio de la Mujer para poder hacer un análisis de manera polvorizada con acciones concretas para identificar por qué las autoridades no están actuando a nivel nacional. Solamente estamos conociendo los casos que salen en los medios de comunicación”, manifestó Vilcatoma.

En la misma línea, la también candidata por el partido de Luis Castañeda Lossio, dijo que el problema para aplicar la medida de pena de muerte es “el proceso” que conlleva implementarla, así como “las autoridades” encargadas. “No están capacitados y simplemente se rehúyen a cumplir su función”, enfatizó Vilcatoma.

Por último, Vilchez Yucra siguió en defensa de la pena de muerte asegurando que “le duele” cuando se entera de casos de menores abusados y mujeres asesinadas en el Perú. “Yo soy peruana y me duele estos asesinatos de mujeres y me duele cuando veo y siento que violan a niños y la justicia no llega a tiempo y las familias están quebradas por el dolor”, finalizó la aprista.