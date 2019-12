Carlos Vásquez Romero

El Ejecutivo declaró el estado de emergencia por peligro inminente ante el periodo de lluvias 2019-2020, en cerca de 163 distritos de seis regiones del norte del país; sin embargo, ha dejado en abandono a aquellos lugares que resultaron seriamente afectados por los efectos de El Niño costero de 2017.

La regiones involucradas son Tumbes (13 distritos), Piura (51), Lambayeque (26), La Libertad (26), Cajamarca (28) y Áncash (19). Uno de los casos cuestionados es respecto a la no inclusión de los distritos de Florencia de Mora, La Esperanza y Huanchaco, de la provincia de Trujillo, los cuales fueron castigados por la fuerza de la naturaleza hace casi tres años, dejando varios damnificados.

Si bien son nueve provincias liberteñas las declaradas en estado de emergencia, llama la atención que Otuzco y Bolívar no estén consideradas, pese a que tienen quebradas que sufrieron con el deslizamiento de piedras en el 2017.

“Esta activación (decreto supremo) se basa en estudios del Senamhi, la Autoridad Nacional del Agua y otras entidades. No podemos declarar a todo el departamento en emergencia, pues solo se realiza esta atingencia en los distritos que son altamente vulnerables ante una situación de lluvias”, explicó el titular del Ministerio de Agricultura (Minagri), Jorge Montenegro Chavesta.

Una segunda observación es respecto de la exclusión de los distritos de La Victoria, Chiclayo, Zaña y Pomalca del decreto supremo 201-2019-PCM. Sobre la ciudad que es capital de la región Lambayeque, Jorge Montenegro expresó que se viene trabajando el proyecto de drenaje pluvial. No obstante, el Centro de Defensa Civil y Gestión de Riesgo de la comuna de Chiclayo informó que existen 36 puntos críticos o cuencas ciegas que son vulnerables a inundación.

“El que no hayan sido incluidos (distritos) esta vez, no quiere decir que no vayan a ser considerados más adelante. Lo que estamos haciendo es advertir por peligro inminente a las zonas vulnerables ante un posible evento. De darse lluvias en los lugares (excluidos) se tendrá que adecuar un plan de contingencia”, dijo.

En el caso de Cajamarca, el Ejecutivo no consideró la provincia de Cajabamba, donde ayer una torrencial lluvia de más de dos horas provocó que las calles se conviertan en ríos.