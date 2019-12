La reacción de De Belaunde tras escuchar a Bartra decir que “empoderarse es masturbarse” [VIDEO]

La postulante al Congreso por Solidaridad Nacional Rosa Bartra participó en un debate de propuestas en el marco de las elecciones congresales de 2020.

Cuando se abordó el tema de la política del Estado de promover la igualdad de género, Rosa Bartra intentó argumentar que en realidad se trataría de una promoción de ideología de género. A la vez, aseguró que “empoderarse es masturbarse”.

“Cuando tienes un gobierno que solo se preocupa por la ideología de género y por enseñar a las niñas que empoderarse es masturbarse, no estamos atendiendo a aquello que es realmente importante. No estamos atendiendo que necesitamos el enfoque de familia que es el buen uso del tiempo libre; cuando hablamos del buen uso del tiempo libre hablamos de no estafar a los niños con colegios que solo los pintas, pero no le das infraestructuras para albergarlos”, dijo Rosa Bartra en Radio Capital.

Además, admitió que ella tuvo sus discrepancias por la realización de los Juegos Panamericanos. Rosa Bartra trató de señalar de que antes de ello se debe construir mejores colegios y lozas deportivas para que los niños no caigan en vicios.

Alberto de Belaunde, quien también participaba del debate realizó un gesto que sugiere indignación y sorpresa cuando escuchó a Bartra hablar sobre la igualdad de género. No obstante, optó por no responder ni interrumpirla.

Asimismo, el candidato al Legislativo por Partido Morado empleó su cuenta de Twitter para referirse respecto a la igualidad de género.

“Hay candidatos que dicen estar en contra de la violencia a la mujer, pero por votos se suben a la campaña de desinformación sobre la supuesta “ideología de género”. ¡Una educación con enfoque de género es la que permitirá erradicar la violencia machista en nuestra sociedad!”, explicó Alberto de Belaunde.

Vale recordar que la ministra de Educación, Flor Pablo, manifestó hace unos meses que el enfoque de género "no es solo para las escuelas, pues cuestionan los estereotipos con los que nos hemos formado en los distintos espacios de la sociedad”.