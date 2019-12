Los miembros de la Junta Nacional de Justicia fueron seleccionados este lunes 30 de diciembre. Solo 14 abogados fueron los designados, los 7 primeros del orden de mérito de las evaluaciones serán titulares y los otros 7, suplentes.

No obstante, algunos de los próximos a jurar al cargo de integrante de la entidad son cuestionados por antecedentes en su profesión y por declaraciones a la prensa. Cabe mencionar que estos magistrados son los que más alta calificación obtuvieron en el concurso público nacional.

PUEDES VER Los 14 abogados que integrarán la Junta Nacional de Justicia [VIDEO]

Próximos miembros de la JNJ

El primer puesto del concurso público es Aldo Alejandro Vásquez Ríos, quien fue ministro de Justicia y Derechos Humanos durante le mandato de Ollanta Humala. En su entrevista del jueves 26, aclaró que él nunca deseó proyecta la impresión que la "corrupción estaría imperando en el Poder Judicial”

“Nunca deseé proyectar esa impresión. A fines del año pasado tuve el honor de ser convocado por el presidente de la Corte Suprema a dictar una conferencia sobre ética de los magistrados y dije que hay conductas de algunos jueces que merecen censura”, respondió Vásquez Ríos al ser cuestionado por José Luis Lecaros.

El segundo puesto fue el abogado Henry Ávila Herrera, quien fue viceministro de Justicia y jefe de la Oficina Nacional de Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). En su entrevista confirmó que fue asesor externo de las mineras Antamina, Golfin, Río Blanco y Las Bambas.

Al respecto, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, le consultó sobre un presunto conflicto de interés al haber trabajado en Río Blanco, meses después de haber trabajado en la Presidencia del Consejo de Ministros.

“La consultoría era para ayudarlos, no en el manejo de conflictos sociales”, respondió; no obstante, Zoraida Ávalos resltó que el problema es que él no presentó esta información sino que lo hizo recién cuando la comisión se lo pidió.

PUEDES VER Comisión Especial anunció a los 14 miembros de la JNJ

Caso de María Zavala

Otro próximo miembro de la entidad es María Amabilia Zavala Valladares quien tiene un historial llamativo. Fue ministra de Justicia del segundo gobierno aprista y renunció a este en julio del 2018, cuando esta institución afrontaba graves denuncias de corrupción.

También fue embajadora del Perú ante la Organización de Estados Americanos e informó sobre el ‘Baguazo’ al Consejo Permanente de la OEA. En esta instancia, Zavala defendió la actuación del gobierno de García Pérez para debelar la protesta indígena amazónica.

También fue titular de la Sala Penal Especial B, en la sede judicial de la Base Naval del Callao, absolvió al exalcalde del Callao Alexander Kouri Bumachar y al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres de los delitos de tráfico de influencias y asociación ilícita. Esto ocurrió en 2004.

En su entrevista del jueves 26 de diciembre, Zavala afirmó que no descartaría para el puesto de juez a un abogado que defendió a acusados de narcotráfico.

“El derecho a la defensa es fundamental. Yo analizaría cómo la ejerció, si buscó que su patrocinado tenga la pena que le corresponde si tiene responsabilidad, o si utilizó argucias para que lo declaren inocente”, aseguró.

En la última etapa del concurso, María Zavala comentó que cuando era embajadora aprendió lo que era “hacer lobby”, asegurando que el Perú perdía los casos por no tener buenas influencias.

Marco Tulio Falconí

En quinto puesto está el excongresista Marco Tulio Falconí, quien fue cuestionado por las declaraciones que dio cuando los notables de la Comisión Especial le consultaron sobre las notas periodísticas que cuestionaban su trayectoria.

Falconí dijo que la prensa debe autoregularse. “No pueden dedicarse a mancillar”, enfatizó. El abogado integró el Parlamento del 2011 al 2016, como representante del Movimiento Regional Fuerza Arequipeña en alianza con Perú Posible.

Los magistrados seleccionados para integrar la JNJ jurarán al cargo el 6 de enero de 2020. Este es el segundo concurso público que la Comisión Especial organiza, luego que el primero haya fracasado cuando el único magistrado que alcanzó el puntaje requerido tenía procesos judiciales pendientes.