RMP: Sardón tuvo que saber que su cuñado fue “testaferro” de Keiko Fujimori

La lista es parte del expediente. Si tenía como saberlo. Tenía que inhibirse. No lo hizo y está mal. La excusa no alcanza.

Un pariente del juez, en segundo grado de afinidad, es testaferro de la investigada en un caso de lavado y organización criminal. ¿Y no se inhibe? Así no es.