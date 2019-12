El caso de Keiko Fujimori llegó hasta el Tribunal Constitucional (TC) con un recurso de hábeas corpus que, entre otros magistrados, fue evaluado por el tribuno José Luis Sardón de Taboada. En su momento, el 25 de noviembre pasado, el TC votó a favor de excarcelar a la presidenta de Fuerza Popular.

Keiko Fujimori recuperó su libertad y, desde entonces, el Ministerio Público, a través del fiscal José Domingo Pérez, a fin de asegurar su investigación, ha insistido con requerir al Poder Judicial nuevamente una prisión preventiva en su contra. En ese ínterin, el titular del primer despacho del Equipo Especial reveló un dato relevante: el vínculo del magistrado Sardón con un falso aportante de la campaña presidencial de la hija de Alberto Fujimori.

La historia comienza con el fiscal José Domingo Pérez parado ante el juez Víctor Zúñiga, quien le pide que exponga los argumentos que justifican, al parecer del Ministerio Público, la prisión preventiva contra Keiko Fujimori.

Con aplomo, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato afirma ante el juez:

Acto seguido, el fiscal Pérez da a conocer la identidad del supuesto “aportante” del fujimorismo: Javier Bisso López de Romaña, hermano de la señora Sandra Bisso López de Romaña, cónyuge del magistrado José Luis Sardón.

La aparente donación efectuada por el cuñado de José Luis Sardón, en efecto, se dio, según consta en un recibo del partido fujimorista, el 4 de mayo de 2011, en el marco de la campaña presidencial de dicho año:

Lo siguiente que ocurrió fue que, luego de que el fiscal José Domingo Pérez revelara lo del cuñado de Sardón, el magistrado del Tribunal Constitución, desde Twitter, se apuró a manifestar que desconocía lo del “aporte” de su pariente.

“Yo no puedo saber todo lo que hacen mis cuñados”.

Así, el tribuno que votó por excarcelar a Keiko Fujimori, intentó deslindar alegando que no podía saber que su cuñado figuraba como falso aportante del fujimorismo en el 2011.

Es más, José Luis Sardón añadió que en su familia, como en muchas del país, “hay quienes simpatizan y hay quienes detestan al fujimorismo”. Sin embargo, enfatizó, esto “no incide nada en mi afecto por ellos, ni menos en mi trabajo jurisdiccional”.

El deslinde del magistrado, sin embargo, fue puesto en duda por la periodista Rosa María Palacios, quien también desde Twitter cuestionó las afirmaciones de Sardón.

Palacios indicó que el magistrado sí tuvo cómo enterarse de los falsos aportantes porque, para votar el hábeas corpus de Keiko Fujimori, antes tuvo que revisar su caso, como corresponde.

“La lista es parte del expediente”, afirmó Palacios. Acto seguido, agregó: “Sí tenía como saberlo. Tenía que inhibirse. No lo hizo y está mal”.

"La excusa no alcanza. Un pariente del juez, en segundo grado de afinidad, es testaferro de la investigada en un caso de lavado y organización criminal. ¿Y no se inhibe? Así no es.

Rosa María Palacios, periodista.