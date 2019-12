Las mentiras de Keiko Fujimori

El sábado 28 se reanudó la audiencia de prisión preventiva contra Keiko Fujimori. El fiscal José Domingo Pérez viene sustentando por qué la lideresa de Fuerza Popular debe regresar al Penal Anexo de Mujeres de Chorrrillos.

A su turno, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, manifestó a la prensa que el ministerio viene poniendo en evidencia las “mentiras” en el discurso de la defensa de Keiko Fujimori. Ella es acusada de tener vínculos irregulares con Odebrecht.

PUEDES VER Funcionarios fujimoristas en el Congreso cobraron irregularmente casi 80 mil soles

“Se ha demostrado todas las mentiras de la señora Keiko Fujimori; su silencio actual que obedece estrictamente al avance de investigación que ha desvirtuado todas las falacias y mentiras que en su momento manifestó ante las autoridades de que no tenía ningún contacto con los activos y el manejo de dinero; y ahora a través de los medios admite no solo haber recibido dinero clandestino en efectivo, sino también haber falsificado y falseado información ante la ONPE, e introducir ese dinero del llamado sistema del pitufeo”, explicó Rafael Vela.

Confianza en el Equipo Especial Lava Jato

El miembro del Equipo Especial Lava Jato señaló en la audiencia del jueves 26 que "está confiado en que el juez les va a dar la razón”.

El martes 31 de diciembre se efectuará una nueva audiencia sobre el caso. Hasta el momento, José Domingo Pérez ha revelado que el cuñado del miembro del Tribunal Constitucional José Luis Sardón fue un falso aportante de la campaña de Keiko Fujimori.

Como se conoce, el dinero que habría llegado por parte de empresas (como Odebrecht) al fujimorismo no fue registrado ante la ONPE formalmente; dichos montos habrían sido registrados a través de esos falsos aportantes.

Declaraciones inoportunas

La ministra de Justicia, Ana Revilla, dio una desafortunada declaración sobre un caso de feminicidio que sucedió en el distrito de El Agustino.

“Lamento fastidiarlo, pero hoy en día y en este momento estoy en pleno momento de Navidad. Lamentablemente, en este momento no”, dijo la funcionaria.

Horas después de que llovieran las críticas, Ana Revilla explicó que no había entendido bien la pregunta y pidió disculpas por lo dicho.

“Realmente pido disculpas por no haber estado preparada para responder en ese momento como se esperaba como autoridad, pero lo repito: me tomaron de sorpresa. Y no tengo experiencia política. Tengo experiencia técnica, vengo de muchos años de trabajo con el Estado, con ONG, académico, es diferente”, argumentó.

Respuesta de Martín Vizcarra

“Estas declaraciones no las aceptamos”, declaró al respecto el presidente de la República, Martín Vizcarra. Manifestó también que se iba a reunir con el Consejo de Ministros para abordar el tema.

"El tema de este feminicidio es un acto que todos tenemos que rechazar. Como Gobierno, estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para asignar mayores recursos y como instituciones ser más conscientes de la gravedad de este problema y trabajar intensamente para disminuirlo”, aclaró Martín Vizcarra sobre las políticas del Gobierno.

A su turno, el primer ministro, Vicente Zeballos, también dio una declaración similar en contra de la violencia de género.

Pedro Cateriano explica limitaciones del JNE

El Jurado Nacional de Elecciones abrió proceso disciplinario contra el mandatario Martín Vizcarra por haber recomendado a la ciudadanía que vote por candidatos que no piensen en su inmunidad parlamentaria y tengan la disposición de retirarla.

Pedro Cateriano aseveró que de acuerdo a la Constitución, el “Jurado Nacional de Elecciones no tiene ninguna competencia legal para investigar, acusar o sancionar al presidente de la República”.

Advertencia sobre las elecciones 2020

"Si se vota mal, vamos a tener un pésimo Congreso”, enfatizó el alcalde de Lima, Jorge Muñoz.

“Hay situaciones que no se pueden evitar como el cierre del Congreso. Ojalá que no nos equivoquemos los peruanos en la próxima elección parlamentaria porque de nosotros depende”, añadió.

Los comicios legislativo se llevarán a cabo el próximo domingo 26 de enero.

Huilca critica a la Sunafil

La Sunafil, organismo adscrito al Ministerio de Trabajo, determinó solo proponer una multa contra McDonald’s y no su suspensión tras el fallecimiento de dos de sus trabajadores por una descarga eléctrica.

Indira Huilca cuestionó a la entidad pública debido a ello.

“Pese a las infracciones halladas, Sunafil no ordena paralización de actividades de la empresa, la ley lo faculta. ¿Qué necesita?”, criticó.