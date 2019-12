José Cevasco , ex oficial mayor del Congreso;

Walter Jibaja , ex edecán de Alberto Fujimori, ex jefe de seguridad del Parlamento y vinculado a un ejército de trolls que atacaba a detractores del fujimorismo;

Luis Mejía Lecca, ex personero legal, ex tesorero y ex abogado de Fuerza Popular, ahora colaborador de la Fiscalía en el caso contra Keiko Fujimori;