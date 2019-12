Momentos del Congreso disuelto: 10 de las frases más controversiales del fujimorismo en 2019

Fuerza Popular fue la mayoría parlamentaria desde julio de 2016 hasta septiembre de 2019. El partido liderado por Keiko Fujimori tuvo fuertes discrepancias con el Ejecutivo desde el inicio del período presidencial.

Desde el Ejecutivo señalaron en reiteradas ocasiones que el fujimorismo venía obstruyendo muchos planes de gobierno como la reforma política y reforma judicial. Asimismo, parlamentarios opositores a la bancada naranja acusaron blindajes a magistrados denunciados por corrupción como César Hinostroza y Pedro Chávarry.

No olvidar que varios de sus miembros también fueron investigados por corrupción a nivel judicial.

La crisis institucional desencadenó la disolución del Congreso, el 30 de septiembre de este 2019. Tras ello, se ha convocado a nuevas elecciones congresales, por lo que es poco probable que el fujimorismo vuelva a conseguir la mayoría que tuvo por las elecciones 2016.

En línea con ello, el comportamiento obstruccionista y cuestionable del fujimorismo se ve reflejado en las frases que brindaron a la prensa sus legisladores. Hemos seleccionado 10 de las más llamativas de este 2019.

Bartra y el millón de folios

La ahora candidata al Congreso por Solidaridad Nacional fue en estos últimos dos años severamente cuestionada debido a que la Comisión Lava Jato del Parlamento que ella presidió, no recomendó investigar a políticos como su exlideresa Keiko Fujimori y Alan García, mientras que la fiscalía sí lo hizo y habría encontrado muchas más pruebas con menor presupuesto.

Rosa Bartra intentó argumentar de que su comisión sí investigó a fondo el caso Lava Jato, y que incluso se ha recopilado un millón de folios acerca del tema.

“¿Cuál es la novedad (de lo hallado por la fiscalía)? ¿Qué es lo que no hayamos conocido antes ya? Y encima de eso dicen que van a dar los documentos que corroboran esto más adelante...4000 folios (tienen), sería bueno recordar que en la comisión investigadora hay más de un millón que pueden usar y están a su servicio”, dijo Rosa Bartra.

En la actualidad PPK, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Keiko Fujimori vienen siendo investigados por el escándalo Lava Jato; el aporte de la comisión del Congreso es por lo menos cuestionable.

Beteta, Shakira y la fiscal de la Nación

La exintegrante de la Mesa Directiva del Congreso Karina Beteta pidió -de mala forma- celeridad en una denuncia periodística en contra de Daniel Salaverry en la que se señalaba que contrató a extrabajadores de su constructora en el Parlamento. Parafraseó una canción de la popular cantante para referirse sobre el tema.

“La fiscal de la Nación no sé si existe. Está ciega, sorda y muda ante estos hechos (denuncia contra Salaverry), solo cuando se trata de congresistas fujimoristas, inmediatamente se levanta de su cama y se acuerda que es fiscal de la Nación”, fueron las palabras de Karina Beteta.

La sinceridad de Milagros Salazar

Una sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucional del Congreso no fue realizada debido a las inasistencias de varios de sus integrantes; la mayoría de los que no acudieron eran fujimoristas.

Al ser consultada Milagros Salazar del por qué no asistió, indicó que pensaba que todos estaban allí.

“Yo soy una asistente puntual a las sesiones de la subcomision y simplemente hoy día no pude venir. Pensé que todos los demás colegas, que son varios que no han asistido, estaban ahí, bueno, se ha dado así”, aseguró Milagros Salazar.

En la sesión se iban a revisar las denuncias en contra del ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry, quien precisamente ha sido vinculado con el fujimorismo, bancada que prefirió por no ir.

Educación sexual con Arimborgo

En la interpelación a la ministra de Educación, Flor Pablo, por el contenido de carácter sexual que había en un libro para educación secundaria, Tamar Arimborgo manifestó que el único fin que tiene el acto sexual es el reproductivo.

"Porque poniendo las cosas en su lugar, la función biológica del sexo y de su anatomía orgánica es la reproducción y no el placer, siendo este solamente subsidiario a la función primera en concordancia”, comentó Tamar Arimborgo.

Las declaraciones fueron criticadas por tener un perfil sumamente conservador.

Úrsula Letona y un desliz anecdótico

Úrsula Letona tenía una amena conversación con su excompañera de bancada Alejandra Aramayo en el Congreso. Debía ser un diálogo de dos, pero Letona olvidó apagar su micrófono y se le escuchó diciendo que no vio una entrevista de Aramayo debido a que se encontraba tomándose una copa.

“No, no he visto porque estaba ‘chupando’”, le contó Letona a Aramayo.

Segundos después, Letona recibe una llamada teléfonica; se le escucha decir “¿Qué dije?”. Luego de eso, apagó su micrófono.

Becerril, fujimorista franco

Cuando vinieron los integrantes de la Comisión de Venecia para conocer más detalles sobre la propuesta del Ejecutivo de adelantar las elecciones generales, acudieron al Congreso.

El fujimorismo se dedicó delante de ellos a señalar que existía una suerte de persecución en contra de su lideresa, Keiko Fujimori, y contra los congresistas de esa bancada. Incluso, Héctor Becerril expresó que tenía hasta 5 investigaciones abiertas.

“Lo único que puedo decir es que efectivamente acá en el país -en mi caso- tengo 5 investigaciones por ser miembro de 5 organizaciones criminales. Denuncias que me salieron de la noche a la mañana porque cuando el poder político no puede callarnos va al sistema judicial (Ministerio Público) para que nos acosen de tal manera que no podamos tener participación en la vida política; en esas condiciones estoy actualmente”, comentó Héctor Becerril en frente de los integrantes de la Comisión de Venecia", confesó Héctor Becerril.

¿Esther Saavedra estaba en el Congreso por su plata?

“¿Quieres pelear? Peleamos afuera. Yo no te tengo miedo, no tengo miedo a nadie. Porque yo estoy aquí con mi plata y estoy defendiendo a mi región, a mi país”, fueron las palabras de una ofuscada Esther Saavedra, horas antes de que se disolviera el Congreso.

Han pasado ya 3 meses y la excongresista no ha intentado explicar si su enunciado tenía otro contexto que el que la mayoría entiende: que llegó al Congreso solo para generar dinero y no por vocación.

Postular no sería rentable, de acuerdo a Tubino

Luego de que se disolviera el Congreso, se convocó a nuevas elecciones parlamentarias para el 26 de enero de 2020. Para Carlos Tubino, dichos comicios no atraen porque solo habrá legisladores por un poco más de un año, y no se puede recuperar lo invertido en campaña política.

“Martín Vizcarra ha sumido al Perú en oscurantismo, al haber violado la Constitución por disolver el Congreso. Para salir de ellos (se harán) elecciones en enero. El problema: no atraen. (Es) imposible recuperar (el dinero) invertido en campaña”, escribió en su cuenta de Twitter, Carlos Tubino.

Beneficios del cierre del Congreso

Moisés Mamani manifestó para un medio regional que ha sido un alivio el cierre del Legislativo debido a que los medios de comunicación lo perseguían para consultarle sobre las denuncias en su contra, una de ellas por presunto acoso sexual.

“Para mí ha sido un alivio cuando han disuelto el Congreso. Ha sido un alivio porque ya, prácticamente, la prensa me estaba, como dicen, comiéndome con zapato y todo. Ya no tenía vida”, dijo Moisés Mamani.

Vale recordar que el político fue suspendido hasta en dos oportunidades del Parlamento.

Martha Chávez nos regala un bonus track

La postulante al Congreso por Fuerza Popular Martha Chávez intentó defender a Keiko Fujimori tras revelarse que varios empresarios financiaron la campaña de la excandidata presidencial sin que se reportaran sus apoyos.

Martha Chávez dijo que Keiko Fujimori no buscó mentirle a la población, solo que no informó al respecto. Un juego de palabras.

“No le mintió, en todo caso no le dijo ni informó (al electorado), que es lo que (también) ha dicho el señor Romero. […] No ha recibido dinero porque de repente ni siquiera lo contó o vio si es que había dinero o no (en el maletín); eso lo ha dicho el abogado del señor Romero”, comentó.