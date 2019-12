Por qué soy emprendedor (a)

Valorar el rol de las personas

Alejandra Carrasco, CEO de Wawa Laptop.

Mi espíritu emprendedor nació cuando tenía 13 años. La idea de generar cambio en la educación empezó cuando ingresé a Perú Champs, ONG que da becas de estudios en Innova Schools, dirigido a jóvenes con alto potencial académico, deportivo y de liderazgo. Aprendí a valorar el rol de las personas en la sociedad y empaticé con la idea de que vivimos en una inmensa cadena de favores, aquella que inició con la oportunidad de tener educación de calidad y que se refleja en el trabajo que realizamos con mi familia. Creamos Wawa Laptop, la primera laptop hecha en el Perú, enfocada en democratizar el acceso a la tecnología y mejorar la calidad educativa de estudiantes peruanos.

..........................................

“Es una filosofía de vida”

Marcelo Duarte, emprendedor uruguayo.

Esa palabra de moda que hace 10 años no existía y ahora se repite. Esa palabra que denota a alguien con una idea: hacer su propio negocio. Para algunos es el paso previo a ser un empresario. Para mí, desde hace un par de décadas que no está asociada únicamente a mi forma de hacer negocios, es una filosofía de vida. Es buscar día a día algo que me motive, que me desafíe y me levante cada lunes deseando trabajar. Es ponerme metas y ser consciente que aparecerán muchas piedras en el camino, pero con autoconfianza encontraré la forma de saltarlas. Y aunque necesitamos dinero como todos, sabemos que el dinero es la consecuencia de hacer algo que nos encanta hacer.