El buen voto

Cada vez son más frecuentes los llamados a que la ciudadanía vote bien. En principio tiene que ver con un dominio de la mecánica del acto electoral mismo. Pero también se usa para pedirles a los votantes decisiones más meditadas. Sin duda la reflexión pre-electoral servirá de poco si el acto de votar se chispotea, y el voto parte en cualquier dirección.

El problema del difundido desconocimiento de cómo votar es sorprendente, pues no es la primera vez que los peruanos vamos a elecciones. Ipsos ha detectado que un 70 % de los consultados no supo emitir su voto correctamente. Si es así, la ONPE y los participantes tienen un mes para educar al respetable. De otro modo no habrá cómo evitar que la elección funcione como una Tinka política.

El problema, vagamente emparentado con el de la comprensión lectora, quizás tiene que ver con la ausencia de candidaturas presidenciales orientadoras de las parlamentarias, con la presencia de nombres muy desconocidos en las listas (muchas de ellas a su vez poco conocidas), y quizás también con la aún fuerte resistencia a participar en la elección.

El asunto de la meditación sobre por quién votar ya es más complicado, e involucra una petición de principio, consistente en la idea que puede haber decisiones electorales intrínsecamente mejores o peores que otras. En otras palabras, un acto de propaganda electoral subterránea que no apunta en una dirección, aunque esta viene implícita en quién hace la recomendación.

Así, la idea de meditar bien el voto viene siendo usada también para llamar al ciudadano a no repetir el error de elegir un mal Congreso. Como casi 80 % vio en el Parlamento disuelto un mal Congreso, la invocación puede ser políticamente correcta, pero electoralmente está al filo del nombre propio. La mayoría disuelta no usa el argumento de votar bien.

Si miramos la intención de voto de diciembre, en efecto la decisión (y debemos entender que también la reflexión) toma poco en cuenta a las estrellas del Congreso 2016-2019. Lo que aún no está dilucidado es hacia dónde se dirige el vasto contingente que todavía no tiene opinión, o no desea revelarla. Es decir, ¿qué significa para ellos votar bien?