Walter Albán: “Todo lo que el Congreso no quiso hacer, lo hará la JNJ”

El ex defensor del Pueblo Walter Albán integró la Comisión para la Reforma del Sistema de Justicia. En esta entrevista analiza el proceso de selección de los 14 juristas –titulares y suplentes– que integrarán la Junta Nacional de Justicia (JNJ), institución que reemplazará al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

¿Qué se hizo en este proceso, a diferencia del anterior, para que hoy tengamos 29 candidatos en la etapa de entrevista personal durante la elección de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia?

Básicamente se modificó el examen de conocimientos. Pero ya no fue como la vez anterior: una prueba tibia y memorística. Fueron casos que han sido presentados en textos y que los candidatos desarrollaron en base a su parecer. Han llamado a gente técnica que hizo estas evaluaciones y al mismo tiempo pidieron apoyo a Servir, lo cual habíamos recomendado. Aunque de todas maneras, hubo pies forzados.

¿Como cuáles?

El examen de conocimiento no debería ser la primera prueba. Si se busca a alguien con trayectoria, con calificaciones y demostrado ejercicio profesional idóneo, lo primero que se debió hacer fue evaluar el currículum y la hoja de vida del participante. Poner la prueba de conocimiento al inicio complicó el proceso anterior.

En cuanto a los filtros, aún siguen figurando personajes cuestionados por su trayectoria.

Eso es algo que me preocupa. Por eso era importante que se tomara sobre la base de los 29 candidatos una evaluación mucho más a fondo. La entrevista no debe ser el 26 de diciembre (hoy). Por eso solicitamos que las entrevistas fueran los primeros días de enero. Pero al parecer en la Comisión Especial no quisieron dar su brazo a torcer en estas fechas (de fiestas de fin de año) que no son propicias.

¿Las preguntas sobre los antecedentes de los candidatos serán a criterio de cada notable de la Comisión Especial o es algo obligatorio?

La comisión tiene que actuar con cuidado. Cualquier información (cuestionada de algún candidato) tiene que ser abordada. Sería irresponsable pasar por alto hechos así. Lo lógico es que todo apunte a mirar la idoneidad del postulante.

En el proceso anterior hubo un ganador que no juró porque trascendió que tenía un proceso por falsedad ideológica.

Fue tarde porque recién se enteraron cuando juraba esta persona. Ese dato provino del Ministerio Público.

¿Qué garantiza que en una entrevista se pueda medir la idoneidad de alguien?

Se entiende que las preguntas van a ser hechas sobre la base de una prueba de confianza. Allí hay información que deben dar elementos para precisar la politización e integridad.

Ha transcurrido más de un año desde que tenemos fiscales investigados por los audios de la corrupción.

Lo primero a lo que debe abocarse la Junta Nacional de Justicia –la ley dice que tienen 180 días– es a investigar lo sucedido en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Inmediatamente, todo lo que el Congreso no quiso hacer, lo hará la JNJ. Por ejemplo, la situación de los fiscales supremos (vinculados a “Los Cuellos Blancos”) es prioritaria.