¿Puede Vizcarra ser investigado por un organismo electoral?

El Jurado de Electorado Especial de Lima Centro notificó al presidente de la República, Martín Vizcarra, el inicio de una investigación en su contra por una presunta vulneración a la neutralidad que hizo en Lambayeque.

Para José Tello, el mandatario ha entrado en una delgada línea entre el derecho a la expresión y el principio de la neutralidad, por lo que, según su punto de vista, habría cometido una infracción.

Asimismo, precisó que de manera sutil ha concadenado los temas de elecciones, partidos políticos y la agenda del Congreso disuelto.

“De alguna u otra manera le está diciendo a la ciudadanía en general de que opte por los que no van a seguir con la inmunidad como blindaje”, indicó.

El experto en derecho electoral sostuvo que el accionar del JEE es correcto, ya que está solicitando un descargo por parte del jefe de Estado. No obstante, recordó que la Ley Orgánica de Elecciones en el artículo 362 especifica que las organizaciones electorales pueden investigar a aquellos que no estén protegidos con el artículo 99 de la Constitución, es decir, que no tengan la figura del antejuicio político, la cual posee los funcionarios públicos incluido el presidente.

