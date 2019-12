¿“Proterrucos” confesionales?

Juguemos el mismo juego perverso que propone la derecha extrema más conservadora. Aquel absurdo que le atribuye a la izquierda, por sí misma, la maternidad del terrorismo maoísta de Sendero Luminoso porque , según ellos, quieren lo mismo, aunque por diferentes medios. Este juego no diferencia entre toda la gama de izquierdas y hasta a la centro derecha liberal la considera como “proterruca” y a sus adeptos “tontos útiles” del comunismo.

Para Solidaridad Nacional (SN), por ejemplo, actual caverna del conservadurismo más paranoico, todo aquello que cuestione o no se alinee con su agenda moral-confesional, económica y hasta judicial, es casi lo mismo que Abimael Guzmán. Hablamos de una descalificación, a priori, primitiva como grosera y difamadora: el inefable “terruqueo”. Juguemos su juego, apliquemos sus reglas al campo confesional. Si en lo político sostienen que todo izquierdista es “proterruco” porque en la izquierda se germinó SL, en el plano religioso podemos llegar a la misma asociación usando sus propias reglas.

Así tenemos que, si todas las religiones judaicas (judaísmo, cristianismo e islam) provienen del antiguo testamento (AT), es lo judeo-cristiano aquello que germinó el islam wahabista, el terrorismo de Al Qaeda, Isis y todo el terrorismo islámico. Entonces los judíos, cristianos y musulmanes, por provenir doctrinariamente del AT, serían proterrucos yihadistas. Mucho cuidado con la narrativa que se construye.

Juguemos: dado que el judaísmo, el cristianismo y el islam tienen como fuente común el AT, son las tres religiones monoteístas, abrahámicas, los desvíos del islam radical como el terrorismo religioso de Isis o Al Qaeda, provienen, son hijos del AT, ergo todos los cristianos, aplicando el mismo razonamiento de SN, son proterrucos. Si la debida y necesaria diferenciación de las izquierdas y de todo lo que no sea derecha extrema no se hace, podemos aplicar la misma forzada lógica al plano religioso.