El juez Richard Concepción Carhuancho participó del plantón que organizaron los jueces este jueves, como medida de protesta para exigir la homologación de sus remuneraciones como dispone la ley.

Esta acción se ejecutó en los exteriores de la Sala Penal Nacional, en el Cercado de Lima, sede en la que se inició la evaluación de la prisión preventiva contra Keiko Fujimori solicitado por el Ministerio Público.

Las decenas de jueces se pronunciaron en contra de la falta de ejecución de la homologación de sus sueldos, medida que no se ha ejecutado a pesar que la Constitución lo ordena.

“Estoy en este lugar apoyando esta iniciativa”, resaltó el juez Concepción Carhuancho y señalando que no se pronunciará sobre ningún caso judicial en específico. El magistrado fue quien ordenó la prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular el 31 de octubre de 2018.

Protesta de jueces en audiencia de Keiko Fujimori

Asimismo, el magistrado Víctor Zúniga Urday, encargado de decidir si Keiko Fujimori regresa a prisión de manera preventiva, también se pronunció sobre la medida de protesta por “justicia y dignidad”.

Antes del inicio de la audiencia de este jueves, para evaluar el nuevo pedido de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, pidió que el Poder Ejecutivo escuche sus reclamos.

“No puedo ser indiferente a la coyuntura y expreso mi respaldo mi absoluto respaldo por las acciones comprendidas por todos y cada uno de nuestros señores jueces de la República que en justicia y dignidad venimos instando al Poder Ejecutivo el estricto cumplimiento de la ley en directa relación con los derechos fundamentales que nos asisten y que corresponde no a un incremento del sueldo, sino a la legítima homologación de nuestras remuneraciones conforme a lo que manda precisamente la ley", mencionó.

Exhortó al Gobierno a que cumplan con la ejecución de lo que la ley establece en beneficio de los jueces especializados en comparación con los supremos.

“Confío plenamente que nuestro clamor por justicia y dignidad sea escuchado y que quienes somos jueces, depositarios de la elevada función de administrar justicia aplicando la ley a favor de nuestra comunidad, no seamos injustamente postergados de los que la ley y la sagrada Constitución manda”, concluyó.

Jueces protestan por homologación de remuneraciones

Manuel Lora Almeyda, decano de los jueces especializados de la Corte Superior de Justicia de Lima explicó que las manifestaciones que hacen no es una huelga porque ellos están impedidos de haberla. Indicó que lo que solicitan es desde hace meses, pero que ante la indiferencia hace dos semanas realizan los plantones.

“No es nuestra voluntad no cumplir con nuestras obligaciones pero no hay otra manera de cómo hacer el reclamo. Ya tiene dos semanas pero comenzamos con los casos legales y las mejores formas, las que no han sido atendidos y ante esa negativa del Poder Ejecutivo, nos hemos visto obligados a la Junta de Jueces y venir a realizar plantones”, mencionó.

Precisó que lo que les corresponde es el 62% del bono que pueda recibir los jueces supremos, el que se eleva a 8 mil soles aproximadamente. Esperan que el Gobierno los escuche.