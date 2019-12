El ex primer ministro Pedro Cateriano empleó su cuenta de Twitter para referirse sobre la apertura del proceso sancionador por parte del Jurado Electoral Especial en contra de Martín Vizcarra.

El JEE de Lima Centro investiga si Martín Vizcarra violó el principio de la neutralidad al recomendar a a la ciudadanía “votar (en las Elecciones 2020) por postulantes que trabajen para combatir la corrupción, eliminar la inmunidad parlamentaria y eliminar las desigualdades que existen”.

PUEDES VER Cateriano respalda a Vizcarra tras presunta violación de neutralidad del presidente

A su turno, Pedro Cateriano manifestó que el JEE (que es parte del JNE) no tiene la competencia para sancionar a Vizcarra Cornejo debido a que la Constitución lo impide.

“El presidente Martín Vizcarra solo puede ser acusado o sancionado durante su mandato, por las causales previstas en el artículo 117 de la Constitución. El Jurado Nacional de Elecciones no tiene ninguna competencia legal para investigar, acusar o sancionar al presidente de la República”, aseveró Pedro Cateriano.

“El presidente no tiene partido participando en las elecciones. No pidió el voto por una agrupación. Dio opiniones políticas. No hay delito de opinión, por lo tanto no violó la ley. La neutralidad está referida al uso ilícito de los recursos estatales en favor de un partido o candidato”, añadió.

Por su lado, Martín Vizcarra se pronunció este lunes 26 sobre la investigación en su contra. Comentó para La República que siempre actúa conforme a ley.

“No he visto la notificación, pero seguramente ahora a mi regreso la verificaré y contestaremos como corresponde. […] Aún no la he visto, sé que ha ingresado por mesa de partes la notificación; ustedes me conocen, saben que soy una persona franca, sincera, que siempre digo lo que corresponde con respeto a la ley y a las personas. Nunca hemos agredido a nadie ni físicamente ni verbalmente ni psicológicamente, somos respetuosos y así siempre hemos sido”, explicó.