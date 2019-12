Paz laboral

Por el crecimiento del país

Guisella Vargas O., CEO Conectados Global Media.

La confianza, la unidad y eficiencia son claves para la prosperidad de toda organización y país. Pero esta cadena de valor se daña cuando descuidan a sus trabajadores. El peruano es tan trabajador que aún en tiempos de crisis mundial hace crecer el Producto Bruto Interno (PBI). Pero puede decaer si el Estado y las empresas no ofrecen mejores condiciones laborales, sin estrés crónico ni riesgos de muerte. Escuchen, cuiden, motiven, respeten, guíen y amen a sus trabajadores como si fueran su familia y viceversa. Promuevan equilibrio, paz personal, familiar y laboral y desarrollo humano sostenible. Háganles sentir siempre que sí importan y así el crecimiento-país estará asegurado.

Fin a la precariedad laboral

Luz Pacheco, laboralista y docente de UDEP.

La irresponsabilidad social empresarial es la política que impide el desarrollo humano sostenible, por no garantizar las condiciones adecuadas de empleo. Un ejemplo de ello es el caso McDonald’s, tanto de parte de la empresa como del Estado, que no fiscalizó las condiciones de salud y seguridad en el trabajo, porque los funcionarios asumieron que cumplían con los “estándares internacionales”, por tratarse de una franquicia. El Estado debe cumplir esos estándares para poner fin a las redes de precariedad en el empleo formal e informal. Señor presidente: la seguridad debe empezar por casa. Solo así tendrá autoridad para sancionar a los privados que no cumplan con la ley.