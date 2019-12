El presidente de la República, Martín Vizcarra, se refirió al proceso sancionador en su contra que abrió el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 por la presunta violación de la neutralidad de funcionarios públicos en el marco de las Elecciones 2020.

Martín Vizcarra explicó que aún no ha podido leerla, pero -añadió- que él no ha manifestado algo que esté en contra de ley y que siempre se ha pronunciado con respeto.

“No he visto la notificación, pero seguramente ahora a mi regreso la verificaré y contestaremos como corresponde. […] Aún no la he visto, sé que ha ingresado por mesa de partes la notificación; ustedes me conocen, saben que soy una persona franca, sincera, que siempre digo lo que corresponde con respeto a la ley y a las personas. Nunca hemos agredido a nadie ni físicamente ni verbalmente ni psicológicamente, somos respetuosos y así siempre hemos sido”, sostuvo para La República.

Hace unos días, el mandatario exhortó a los ciudadanos que voten por postulantes que estén en contra de la corrupción y busquen eliminar la inmunidad congresal.

“Voten por candidatos que luego van a ser congresistas que trabajen para combatir la corrupción, para eliminar la inmunidad parlamentaria, para eliminar las desigualdades que existen”, fueron las precisas palabras de Martín Vizcarra.

PUEDES VER Cateriano respalda a Vizcarra tras presunta violación de neutralidad del presidente

Por otro lado, hizo una reflexión sobre la labor del Ejecutivo en 2019. Enfatizó nuevamente que siempre se ha actuado conforme a ley.

“Si algo no lo hemos hecho bien también seremos autocríticos y tener la capacidad de enmienda, de corregir y de mejorar. […] Ha sido un año bastante difícil y complejo que nos obligó a tomar decisiones trascendentales, de las cuales nos ratificamos, era lo que correspondía y lo que en función de la Ley y la Constitución se tenía que hacer, pero el 2019 ya tenemos que verlo como parte de la historia y enfocarnos en el 2020 para lograr cimentar obras de desarrollo que mejore el nivel de vida de todos los peruanos”, aseveró.