Para la defensa de Keiko Fujimori, la declaración de Enrique Gubbins Bovet, sobrino del empresario Juan Rassmuss Echecopar, favorece a la excandidata presidencial porque acredita que sus campañas fueron financiadas con fondos lícitos. Pero Gubbins habló de los aportes secretos de su tío a las competencias electorales de 2011 y 2016, lo que supone un problema. Para la primera elección, de acuerdo con lo expresado por Gubbins, su tío empezó a suministrar los fondos en 2010, hasta la segunda vuelta de 2011. En ese periodo, Keiko Fujimori era congresista, por lo tanto, funcionaria pública.

“¿Puede precisar los aportes realizados en los años 2010 y 2011?”, le indicaron. Entre otros abogados, estuvieron presentes los defensores de Keiko Fujimori, Erika Tejada Palacios; Juan Alarcón Caycho, de Fuerza 2011; y se sumó Humberto Abanto Verástegui, de Jaime Yoshiyama Tanaka.

"En la primera vuelta de 2011, entre el 22 de septiembre de 2010 y el 7 de febrero de 2011, por encargo del señor (Juan) Rassmuss Echecopar, se entregaron 2 millones de dólares. Para la segunda vuelta, también por encargo de Rassmuss Echecopar, entre el 15 de abril y el 3 de junio de 2011, se entregó 1 millón 400 mil dólares", respondió Enrique Gubbins.

"¿Puede precisar si fueron dados en una sola o diferentes entregas?", le preguntaron.

"En el primer caso relacionado a la primera vuelta, fueron 10 entregas, y en la segunda vuelta, fueron 7 (entregas)", contestó Gubbins, conforme a la declaración de este a la que tuvo acceso La República.

"¿Con quién acordó la entrega de dichos aportes el señor Rassmuss Echecopar?", le pidieron que explicara.

"Fue con el señor Jaime Yoshiyama Tanaka", indicó.

"¿Las entregas fueron hechas al señor Jaime Yoshiyama Tanaka o a otra persona designada por él?", le interrogaron.

"En tres oportunidades fueron hechas a Jaime Yoshiyama y las demás a personas designadas por él", dijo en la diligencia que encabezó el fiscal del Equipo Especial Emerson Manosalva Pérez.

Doble regalo

No le preguntaron a Enrique Gubbins quiénes fueron las otras personas.

Para dedicarse a la campaña presidencial, Keiko Fujimori solicitó licencia al Congreso entre el 6 de enero y 10 de abril del 2011. Por lo que era congresista y funcionaria pública cuando Juan Rassmuss Echecopar aportó 3,4 millones de dólares y ella postulaba por primera vez a la presidencia.

Según el artículo 5º de la Ley de Funcionarios Públicos y Empleados de Confianza, los congresistas “son funcionarios públicos de elección popular, directa y universal o confianza política originaria”. Y el artículo 21 del Reglamento del Congreso establece que “los congresistas son funcionarios públicos al servicio de la nación”. Como tal, Keiko Fujimori debió consignar los 3,4 millones de dólares que le dio Rassmuss. Ni Keiko Fujimori ni su partido tampoco informaron de la donación a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), como indica la ley. Es más, públicamente la excandidata varias veces afirmó que sus cuentas eran claras y rechazó la existencia de aportes ocultos. Cuando se hizo pública la declaración de Enrique Gubbins Bovet, sobrino de Juan Rassmuss, Keiko Fujimori, extrañamente, a diferencia de otras ocasiones, no dijo ni publicó nada por sus redes sociales.

Según algunos analistas, como el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado, recibir y no declarar fondos, siendo funcionario público, podría implicar el delito de enriquecimiento ilícito (ver nota aparte).

Además de los 3,4 millones de dólares que Rassmuss suministró clandestinamente a la primera campaña de Keiko Fujimori, Enrique Gubbins también se refirió a las donaciones para la segunda postulación por Fuerza Popular. Dichas entregas fueron reveladas originalmente por el sobrino de Jaime Yoshiyama Tanaka, Jorge Yoshiyama Sasaki. Lo que Gubbins hizo ante el fiscal Emerson Manosalva fue corroborar las donaciones subterráneas, no declaradas a la postulante fujimorista en 2016, que sumaron 1 millón 465 mil dólares. Preguntado por lo declarado por Jorge Yoshiyama, Gubbins lo confirmó todo:

Versión confirmada

"Dicha afirmación es cierta. (...) Para coordinar el recojo de dinero encargado por el señor Rassmuss Echecopar, el señor Jaime Yoshiyama me presenta a su sobrino Jorge Yoshiyama, indicándome que iba a ser el encargado de recoger el dinero", dijo. En 8 ocasiones Jorge Yoshiyama se presentó en la oficina de Sudamericana de Fibras, en Néstor Gambetta, para retirar un paquete de 100 mil dólares, 9 paquetes de 150 mil dólares cada uno y otro de 165 mil dólares, entre el 9 de febrero y el 16 de marzo.

“Luego hubo dos entregas más que recogió Jorge Yoshiyama de 150 mil dólares cada una, el 12 y 13 de mayo, respectivamente”. Siendo en total para la campaña de 2011 un monto de 3,4 millones de dólares, y en la de 2016 llegó a 1 millón 465 mil dólares. En total, 4 millones 865 mil dólares. Ni un centavo declarado a la ONPE.

El dinero provenía de supuestos préstamos que le hizo la empresa Sudamericana de Fibras a Juan Rassmuss, información que ha quedado pendiente de documentación (ver nota aparte).

Una pregunta que formuló el fiscal Emerson Manosalva fue si la excandidata presidencial estaba al tanto de las "donaciones" de Rassmuss. Respondió afirmativamente.

"¿Conoce a Keiko Fujimori?", lo interrogaron a Gubbins.

"Sí, la conozco, por cuanto me la presentó Jaime Yoshiyama en una reunión de 2010 o 2011, donde asistió Juan Rassmuss. Creo que fue en casa de Yoshiyama. (...) Entre tres y cuatro veces me he reunido con los dos (Keiko Fujimori y Jaime Yoshiyama) en la casa de Yoshiyama, y por lo menos una vez en las instalaciones de la empresa Compañía Sudamericana de Fibras, en Néstor Gambetta, Callao", explicó.

En ese lugar, precisamente, Jorge Yoshiyama recogía el dinero de Rassmuss para Keiko Fujimori. Así lo dijo: "En la oficina del señor Gubbins en la Compañía Sudamericana de Fibras, me anunció con su secretaria llamada Renata y luego le digo que venía a recoger un encargo. Me hizo ingresar en una oficina y luego regresa con una bolsa cerrada de la compañía transportadora de valores Hermes. (...) En el trayecto de vuelta abro la bolsa viendo que tenía 10 fajos de 10 mil dólares, y así cada una. (...) Luego las llevé a las oficinas del partido en calle Bucaré, en La Molina, haciéndole entrega a la señora Adriana Tarazona Martínez", la tesorera de extrema confianza de Keiko Fujmori.

El gran desafío de la defensa de la excandidata presidencial es demostrar que los 4,85 millones de dólares los gastó en las campañas y no en su propio beneficio.

¿De donde salió el dinero de Rasmuss?

De acuerdo con la versión que acreditó Enrique Gubbins Bovet, el dinero que dio Juan Rassmuss a Keiko Fujimori provenía de un préstamo de Sudamericana de Fibras, de propiedad del mismo empresario.

“Una parte de los montos entregados entre el 9 de febrero y 16 de marzo de 2016 fueron préstamos que el señor Rassmuss le solicitó a Sudamericana de Fibras y estos luego fueron devueltos por el hijo del señor Rassmuss después de su muerte, Juan Rassmuss Raier. Y las entregas del 12 y 13 de mayo de 2016 fueron dividendos de Sudamericana de Fibras. Rassmuss solicitó le sean entregados a quien Jaime Yoshiyama designara, y este fue Jorge Yoshiyama, su sobrino”, relató.

Hablan los expertos

Antonio Maldonado - Ex Procurador Anticorrupción

“Se tiene que determinar para qué se recibió ese dinero, cómo se ocultó y cómo reingresó al sistema económico y financiero. Y si se cometieron delitos de colusión, lavado de activos o cohecho u otros contra la administración pública. O si el dinero tenía el propósito de que Keiko Fujimori o su partido omitieran leyes o promulgaran leyes dirigidas a favorecer las empresas de este empresario o de algún colectivo gremial de empresarios, al cual este (Juan Rassmuss Echecopar estaba adscrito y/o asociado".

César Aliaga - Abogado Especialista Gestión Pública

“Es irrelevante que el dinero sea de origen lícito. Lo que tiene que analizarse es lo que sucedió con ese dinero, si ingresó al patrimonio personal de Keiko Fujimori, si hubo un uso indebido de un excedente de ese dinero o si esa 'donación' fue en realidad un pago encubierto para una gestión estatal. Si el dinero es lícito, pero ingresó al patrimonio personal de Keiko Fujimori, habría cometido el delito de defraudación tributaria. Y al “ocultar” o “transformar” ese dinero, se podría configurar el delito de lavado”.

En primera persona

Declaración de Enrique Gubbins Bovet, sobrino de Juan Rassmuss Echecopar, el donante secreto de Keiko Fujimori en 2011 y 2016.