Mañana vence el plazo para resolver las exclusiones

Mañana, viernes 27, vence el plazo para que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resuelva las apelaciones presentadas contra las exclusiones y tachas de las candidaturas dispuestas por los 26 Jurados Electorales Especiales (JEE). En el caso de Lima Centro, hasta ahora se cuentan 79 exclusiones entre todos los partidos que lograron inscribir sus respectivas listas.

Algunas de esas exclusiones ya fueron levantadas, como la de Carolina Lizárraga, quien postula en el Partido Morado.

En un inicio, a ella se le excluyó porque no había incluido en su hoja de vida la propiedad de un automóvil.

En su defensa, la exjueza señaló que dicho vehículo se lo quedó su esposo cuando hicieron la separación de bienes y que tenía el motor fundido; es decir, que no funcionaba hacía varios años.

Lizárraga fue notificada la tarde del 24 por el JNE de que sí iba a poder postular en los comicios extraordinarios del domingo 26 de enero.

Caso contrario es el de Isaac Humala, porque el JNE confirmó su exclusión.

Como se sabe, el padre del expresidente Ollanta Humala encabezaba la lista de postulantes para Lima de la organización política Perú Libre, cuyo presidente es Vladimir Cerrón.

El JNE publicó su resolución N° 0498-2019-JNE en la que confirma la decisión del JEE de Lima Centro de excluir a Isaac Humala por no declarar un vehículo de su propiedad en su hoja de vida.

"La omisión de datos en la declaración jurada de hoja de vida acarrea no solo un perjuicio contra el Estado de manera inmediata por transgredir el principio de presunción de veracidad, sino también, a mediano o largo plazo, transgrede el derecho del elector de que las votaciones traduzcan una expresión auténtica de su voluntad, contenida en el artículo 176 de la Constitución, pues no se puede hablar de expresión auténtica de la voluntad cuando el voto del ciudadano ha sido motivado por datos de un candidato que no se ajustan a la verdad, por ser omitidos”, señala la resolución del JNE que deja fuera de carrera a Isaac Humala.

Cronograma

Por otro lado, también hasta este viernes 27, los partidos políticos pueden solicitar a los JEE correspondientes el retiro de sus listas de candidatos o de cualquiera de sus integrantes. Asimismo, es la fecha límite para que los postulantes renuncien, si así lo desean.

No se podrá hacer después del viernes porque la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) debe imprimir el material electoral con la suficiente anticipación.

Para efectuar el retiro de listas o de candidatos el personero legal de la organización política debe presentar al JEE una solicitud y los documentos que acrediten tal decisión, respetando el debido proceso y los acuerdos de su estatuto.

En tanto, la renuncia debe ser presentada ante el JEE por el candidato, de manera personal y por escrito.

En ambos casos, los JEE deben resolver en el mismo día, para evitar demoras.

La clave

Ley. Después del 27 el JNE y los JEE solo podrán disponer la exclusión de un candidato hasta un día antes de la elección por casos de resolución judicial de interdicción, sentencia con pena privativa de la libertad o por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos.

Comicios extraordinarios. Jurado Nacional de Elecciones debe resolver apelaciones contra exclusiones y tachas.