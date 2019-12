En vísperas de Navidad, la ministra de Justicia, Ana Revilla, hizo un comentario desafortunado sobre el femenicio y filicidio ocurrido en el Agustino, pues aclaró que no era un buen momento para hablar de tan delicado tema ya que estaba en plena celebración de fiestas.

Para AAR, es una declaración desafortunada por parte de la ministra, la cual podría prestarse para malas interpretaciones como una presunta indolencia.

“Tiene una preocupación en el tema, pero es poco preparada políticamente”, manifestó.

No obstante, el periodista se mostró sorprendido por la opinión del presidente de la República, Martín Vizcarra, quien afirmó no acepta este tipo de declaraciones. Además, añadió que el mandatario debió dar una salida apropiada y no hundir a su ministra.

“El presidente vive obsesionado con su aprobación y cualquier cosa que pasa zafa el cuerpo”, precisó.

