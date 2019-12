Caligrafía palmer a mano alzada. Sellos borrosos. Rúbricas claras. El documento que abre la historia reciente de la política peruana lleva las firmas del entonces flamante presidente de la República Alberto Fujimori Fujimori y su primer ministro, Juan Carlos Hurtado Miller. Es el acta del Consejo de Ministros del 29 de julio de 1990, solo un día después de la toma de mando de quien se convertiría en el gobernante peruano más infame de todos los tiempos.

Este importante material es solo la puerta de entrada a treinta años de historia. El primer eslabón de una larga cadena de hechos trascendentes, de propuestas, de acuerdos, discordias y omisiones. Desde los primeros días de la dictadura fujimorista, su primera reelección, el gobierno de transición de Valentín Paniagua, los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, hasta Martín Vizcarra.

Hechos como el autogolpe de 1992, la Constitución de 1993, el conflicto limítrofe con Ecuador, el rescate de la Embajada de Japón, la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, acuerdos comerciales, reformas educativas, declaraciones de emergencia, licitaciones, proyectos de infraestructura, entre otros. Todo en un documento imprescindible.

Iniciativa ciudadana

Este registro fue revelado gracias a la iniciativa de los politólogos Erick Iriarte y Carlos Meléndez, quienes amparados en la ley de transparencia solicitaron a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en el mes de agosto, tener acceso a todos los tomos con las actas de Consejo de Ministros de 1990 al 2019. Todo esto en el marco de las diferencias entre el Ejecutivo y un Congreso a puertas de la disolución.

“En el Perú tenemos ley de transparencia hace veinte años más o menos, se ha utilizado mucho en el periodismo, pero poco para la investigación científica y académica. Yo soy abogado con maestría en Ciencias Políticas y hubo, entre julio y agosto, una polémica en el Congreso sobre dónde estaban las actas del Consejo de Ministros. Eso nos causó curiosidad”, comenta Iriarte.

Ambos investigadores contactaron con la PCM solicitando dicho material, que en teoría debía ser público, pero fueron derivados con el Despacho Presidencial. Fue entonces que utilizaron la ley de transparencia, y se encontraron con que no había tal registro. “Nos pidieron sesenta días para digitalizar el material y en el mes de noviembre nos lo entregaron en un disco”, agrega Iriarte.

Vacíos y omisiones

Tras tener el material en las manos, Iriarte y Meléndez lo analizaron por alrededor de dos meses, encontrando, además de hechos y acuerdos importantes de cada gobierno, algunos detalles que no se esperaban. Entre los más relevantes, por ejemplo, el vacío existente entre el 26 de marzo y el 6 de noviembre de 1992, cerca de ocho meses en el que no se subscribió ninguna acta de Consejo de Ministros.

“Este vacío en las actas coincide con el autogolpe del 5 de abril. La última acta había sido firmada el 26 de marzo, días antes del cierre del Congreso. Y no es que se hayan omitido las actas siguientes, sino que al parecer no hubo consejo de ministros hasta noviembre. Detalles como ese, por ejemplo, hacen muy valioso este registro, nos da una idea de cómo se manejaba el país en esos años, las decisiones que se tomaban y los problemas que debían solucionar”, refieren.

El registro entregado incluye todas las actas desde el 29 de julio de 1990 hasta la firmada el 27 de setiembre de 2019. Nuevamente, destaca una ausencia importante: el acta del 30 de setiembre último, en la que se decide la disolución del Congreso presidido por Pedro Olaechea. Un documento que los investigadores hubieran querido revisar, pero que no fue incluido, quién sabe por qué.

"Nosotros pedimos las actas en agosto y nos pidieron sesenta días hábiles para recopilar la información. Por un tema de trámite debieron incluir solo las actas firmadas hasta agosto, pero se fueron hasta setiembre, aunque no incluyeron la última y más importante. Creemos que es solo una casualidad", explica Erick Iriarte.

Comprender el Perú

Para el politólogo, la publicación de este registro no solo dará material valioso para el periodismo, que podrá acceder a información de primera mano respecto a los contratos y licitaciones con empresas como Odebrecht, sino que también servirá para que estudiosos de las ciencias sociales, y ciudadanos en general, puedan comprender mejor el Perú.

“Más allá de la información que aporta a nivel periodístico, este es un documento histórico. Por ejemplo, si revisas las actas de la época de Fujimori, todas están escritas a mano. Recién a partir del 2000-2001 se redactan por computadora. Eso da un indicio de cómo se encontraba el Perú entonces, porque no es que no existieran computadoras, pero la tecnología todavía no era tan accesible como ahora”, destaca.

La clave

Libre acceso. Con el fin de hacer pública la información, el investigador Erick Iriarte colgó todas las actas de Consejos de Ministros en su página web www.iriartelaw.com. Se espera que pronto la PCM haga lo propio en su portal oficial.