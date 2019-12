Wilfredo Pedraza, exministro y abogado de la exprimera dama Nadine Heredia, aseguró este lunes que su patrocinada solo se reunió con funcionarios de la empresa Odebrecht en Palacio de Gobierno para ver “temas globales” y que estos no deben ser argumento para que no pueda salir del país.

“Reitero, lo que hay son reuniones globales donde [Jorge] Barata dice: ‘Una vez estuvo Nadine [Heredia], otras veces no. Unas veces estuvo un momento, luego salió'. Esa es la realidad. Nosotros decimos que, en efecto, esa información debe generar esbozo de investigación y, seguramente, así va a ser, pero que eso justifique un impedimento de salida del país, a mí me parece que están nuevamente inventando una circunstancia bastante particular", expresó el abogado en RPP.

Asimismo, Pedraza señaló que los argumentos presentados por la fiscal Geovanna Mori para dictar la suspensión de salida de Nadine Heredia por 18 meses “no tienen ningún sustento”.

En esa misma línea, el exministro consideró que el pedido de la Fiscalía por peligros procesa y un peligro de fuga del Perú es inconsistente ya la esposa de Ollanta Humala “no ha salido desde el 2016 ni tiene vocación para hacerlo”.

“Esos testimonios tienen que actuarse cuando correspondan y no se necesita que Nadine tenga esa limitación para su actuación. Nadine no sale desde diciembre del 2016, no tiene impedimento en ningún otro proceso, ha mostrado una conducta procesal correcta. Por tanto, ¿cuál es la razón? La verdad es que ninguna”, declaró.

Cabe recordar que el último lunes se llevó a cabo la audiencia por el pedido de impedimento de salida contra Nadine Heredia y otros por el caso Gasoducto Sur Peruano.

Luego que la fiscal Geovana Mori expuso sus alegatos para solicitar la medida contra la exprimera dama, el juez Jorge Chávez Tamariz reprogramó la audiencia para evaluar el pedido de impedimento de salida para el viernes 27.