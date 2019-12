Arana pidió a la ciudadanía pensar en los derechos de los niños y las mujeres en esta Navidad

El miembro de la Comisión Permanente Marco Arana empleó su cuenta de Twitter para compartir un video en el que desea una Feliz Navidad 2019.

En el breve contenido que difundió el líder de Frente Amplio se le escucha pedir a la ciudadanía que tenga en mente en estas fiestas la importancia de la lucha por los derechos de los niños y las mujeres.

“Feliz navidad, familia del Perú. Se acercan estas fiestas de navidad que debemos pasar en familia, con los padres, hijos o hermanos. Habrá muchos peruanos que no tendrán esta dicha porque están viajando o por el trabajo; a ellos les decimos que en medio de la mercantilización de esa fiesta en la que se piensa en que si no hay regalo no hay felicidad, lo más importante es el encuentro amoroso, fraterno, por un país con justicia, paz, con respeto a los niños y las mujeres”, sostuvo.

“En un país donde se asesinan, maltratan y desprecian los derechos de las mujeres, niños y adultos mayores, la Navidad tiene que ser una fiesta para las familias con justicia, paz y respeto. Con cariño al Perú que anhelamos sea un país mejor para todos y todas”, añadió Marco Arana.

En un país donde se asesinan, maltratan y desprecian los derechos de las mujeres, niños y adultos mayores; la Navidad tiene que ser una fiesta para las familias con justicia, paz y respeto. Con cariño al Perú que anhelamos sea un país mejor para todos y todas. @FrenteAmplioPe pic.twitter.com/HutKUiAaRm — Marco Arana 🇵🇪 (@vozdelatierra) December 24, 2019

Por su lado, el presidente de la República, Martín Vizcarra, también utilizó su red social para brindarle un mensaje a los peruanos en estas fiestas.

“Celebremos esta Navidad con nuestras familias recordando con cariño a las personas que no están a nuestro lado y, como peruanos, comprometiéndonos en actuar con honestidad pensando en el bien del prójimo y del país. ¡Juntos por el Perú que queremos! ¡Feliz Navidad!”, manifestó Martín Vizcarra.