Humberto Abanto: las declaraciones del abogado que sustentan pedido de prisión preventiva

Casi un mes después de recuperar su libertad, el abogado Humberto Abanto podría regresar a la cárcel para cumplir con una orden de prisión preventiva por el caso Arbitrajes de Odebrecht, luego que el Equipo Especial Lava Jato solicitara la medida en su contra al argumentar que incumplió con reglas de conductas propias de la comparecencia con restricciones.

El Ministerio Público investiga a Abanto Verástegui por los presuntos delitos de cohecho pasivo específico, asociación ilícita para delinquir agravada y lavado de activos por supuestamente haber recibido dinero de la mencionada constructora brasileña a cambio de favorecerla con laudos arbitrales.

Por ello, el juez Jorge Chávez Tamariz, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, dictó 18 meses de prisión preventiva contra él y otros 13 abogados implicados en el caso.

Sin embargo, el pasado 25 de noviembre la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Especializada de Justicia ordenó su libertad tras declarar fundada sus recursos de apelación. Asimismo, la Sala le impuso la medida de comparecencia con restricciones y el impedimento de salida del país.

Como parte de las reglas de conductas estimadas en el artículo 288 del Código Procesal Penal, Humberto Abanto debía cumplir, además de presentarse cada 30 días antes un juez que conoce el proceso que se le sigue, “la prohibición de concurrir y dar información de los pormenores de la investigación a los medios de comunicación”.

Equipo Especial: “El imputado concurre a medios de comunicación con desprecio a los mandatos judiciales”

En el documento firmado por el fiscal Hamilton Montoro, del Equipo Especial Lava Jato, se incluyeron transcripciones de entrevistas radiales y televisivas. También se agregó una Providencia que notificó que Abanto estaría infringiendo una de las restricciones.

“El referido imputado, a pesar de conocer la prohibición de la regla de conducta impuesta por la Sala Penal de Apelaciones, reiteradamente brinda entrevistas y, peor aún, concurre a diversos medios de comunicación en forma dolosa y con total desprecio a los mandatos judiciales y en claro desafío al principio de autoridad”, se lee en el requerimiento.

La primera entrevista que brindó Abanto Verástegui a un medio de comunicación fue radial y se realizó la noche del 29 de noviembre, el mismo día que fue liberado.

Durante el espacio periodístico, el abogado denunció que fue usado por el presidente de la República, Martín Vizcarra, para “cubrir la entrega de 524 millones de soles del Gobierno a Odebrecht”.

En otro momento, consultado por las restricciones impuestas por el Poder Judicial, el letrado indicó que como abogado no tenía ningún impedimento.

“Todas las restricciones que me han impuesto están en relación con el caso que me ocupa a mí, al caso que me han creado. No tengo ninguna restricción para el ejercicio de mi profesión, y las limitaciones que me han puesto para salir del país con claras vistas a impedir mi participación en las diligencias a solicitud del Ministerio Público [...] en los interrogatorios a los jerarcas de Odebrecht, estoy seguro de que serán dejadas sin efecto por la Corte Suprema", expresó ante RPP en relación con su defensa a Jaime Yoshiyama, investigado en el caso Fuerza Popular.

Cinco días después, Humberto Abanto reconoció ante el mismo medio que se le impuso medidas de restricción, sin embargo, de acuerdo al requerimiento, también comentó sobre la investigación en su contra.

Otra de las entrevistas registradas en el pedido fiscal es la que Abanto brindó ante ATV+, espacio periodístico en el que, según el documento, habría reincidido en la infracción a las restricciones mencionadas.

Debido a lo mencionado, la Fiscalía, con base en el artículo 287.3 del Código Procesal Penal, pide al Poder Judicial que se imponga prisión preventiva contra el letrado.

“Si el imputado no cumple con las restricciones impuestas, previo requerimiento realizado por el fiscal o por el juzgador en su caso, se revocará la medida y se dictará mandato de prisión preventiva”, reza la normativa.

Desde las 11:30 horas de este jueves 26, el Poder Judicial evaluará el pedido del Ministerio Público de revocar la comparecencia con restricciones e imponer prisión preventiva contra el defensor de Jaime Yoshiyama.